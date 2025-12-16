Film Silent Hill: Noční můry uvidíme i v českých kinech. Původní režisér slibuje opravdová monstra

Psychologický horor Silent Hill: Noční můry (v originále Return to Silent Hill) připomíná svůj blížící se příchod do kin novou znepokojivě snovou upoutávkou. Režisér Christophe Gans, který stojí už za filmovým Silent Hillem z roku 2006, tentokrát vychází přímo z herní předlohy druhého dílu. James Sunderland v podání Jeremyho Irvina se tak po obdržení dopisu od své zesnulé lásky Mary (Hannah Emily Anderson) znovu vydá do městečka zahaleného mlhou, kde realita splývá s horečnatými sny a ulicemi se producírují ikonická monstra.
Navzdory technologickému pokroku, který oba filmy dělí, Gans ani tentokrát nesází výhradně na digitální efekty. Příšery znovu ztvárňují akrobaté a tanečníci ve speciálně upravených kostýmech, díky nimž mají monstra nepřirozené, trhané pohyby a působí bytostně zneklidňujícím dojmem. Atmosféru podtrhuje návrat skladatele Akiry Jamaoky, jehož hudba bezesporu patří k základním stavebním kamenům celé série. Silent Hill: Noční můry dorazí do českých kin 22. ledna 2026.