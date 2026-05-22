Fantasy RPG Fatekeeper se v předběžném přístupu představí už za několik dní
22. 5. 2026 12:10 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Německé studio Paraglacial tvoří pouhých 13 lidí, kteří se se zkušenostmi z vývoje Spellforce 3 pokouší vytvořit svůj první samostatný projekt s názvem Fatekeeper. Fantasy RPG sází nejen na moderní vizuál, ale také na očividnou inspiraci v Dark Messiah of Might and Magic s akčními souboji založenými na hrátkách s fyzikou. Formule, kterou už brzy budete moct vyzkoušet na vlastní pěst.

Tým společně s vydavatelstvím THQ Nordic oznámil datum spuštění předběžného přístupu. Případá na 2. června, odkdy budete moct vyzkoušet hrubý nástřel a třeba ho zpětnou vazbou i pomoct formovat. Konkrétní obsah tvůrci nespecifikovali, určitě ale důkladně vyzkoušíte chladné zbraně i magii.

Nečekejte nicméně žádný otevřený svět, nýbrž polootevřené úrovně inspirované temnou mytologií, kde se kombinují potyčky s průzkumem a samozřejmě řadou hádanek, které čekají na vyřešení. Fatekeepera pohání Unreal Engine 5, takže s ním rozhodně můžete očekávat detailní prostředí i postavy.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
