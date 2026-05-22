Fantasy RPG Fatekeeper se v předběžném přístupu představí už za několik dní

Německé studio Paraglacial tvoří pouhých 13 lidí, kteří se se zkušenostmi z vývoje Spellforce 3 pokouší vytvořit svůj první samostatný projekt s názvem Fatekeeper. Fantasy RPG sází nejen na moderní vizuál, ale také na očividnou inspiraci v Dark Messiah of Might and Magic s akčními souboji založenými na hrátkách s fyzikou. Formule, kterou už brzy budete moct vyzkoušet na vlastní pěst.
Tým společně s vydavatelstvím THQ Nordic oznámil datum spuštění předběžného přístupu. Případá na 2. června, odkdy budete moct vyzkoušet hrubý nástřel a třeba ho zpětnou vazbou i pomoct formovat. Konkrétní obsah tvůrci nespecifikovali, určitě ale důkladně vyzkoušíte chladné zbraně i magii.
Nečekejte nicméně žádný otevřený svět, nýbrž polootevřené úrovně inspirované temnou mytologií, kde se kombinují potyčky s průzkumem a samozřejmě řadou hádanek, které čekají na vyřešení. Fatekeepera pohání Unreal Engine 5, takže s ním rozhodně můžete očekávat detailní prostředí i postavy.