Fable neuhne. Playground Games popírají možný odklad kvůli GTA VI
zdroj: Xbox

PC PlayStation 5 Xbox Series

14. 4. 2026 12:31 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Kolem chystaného návratu Fable se o víkendu rozvířily spekulace o možném odkladu, údajně kvůli obavám z konkurence v podobě Grand Theft Auto VI. Studio Playground Games ale rychle zasáhlo a na sociální síti X vzkázalo, že s výpravou do Albionu pořád počítají letos na podzim. Nepřímo tak reagovalo na tvrzení novináře Jeffa Grubba, podle kterého britské studio zvažovalo posunout vydání až na polistopadové období, aby se vyhnulo popkulturnímu behemotovi, který si na nějaký čas zřejmě utrhne veškerou pozornost.

Minimálně zatím ale zřejmě žádný odklad nehrozí. Reboot Fable má dorazit na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5 a podle dosavadních ukázek se hodlá vrátit ke kořenům pohádkové série, a to včetně ikonických míst jako Bowerstone nebo možnosti vlastnit nemovitosti či navazovat (a zpřetrhávat) vztahy. 

Tagy:
akční fantasy RPG
Zdroje:
Playground Games, Jeff Grubb
Hry:
Fable
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
