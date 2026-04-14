Fable neuhne. Playground Games popírají možný odklad kvůli GTA VI

Kolem chystaného návratu Fable se o víkendu rozvířily spekulace o možném odkladu, údajně kvůli obavám z konkurence v podobě Grand Theft Auto VI. Studio Playground Games ale rychle zasáhlo a na sociální síti X vzkázalo, že s výpravou do Albionu pořád počítají letos na podzim. Nepřímo tak reagovalo na tvrzení novináře Jeffa Grubba, podle kterého britské studio zvažovalo posunout vydání až na polistopadové období, aby se vyhnulo popkulturnímu behemotovi, který si na nějaký čas zřejmě utrhne veškerou pozornost.
We're excited to welcome you to Albion in Autumn 2026!— Fable (@fable) April 13, 2026
Minimálně zatím ale zřejmě žádný odklad nehrozí. Reboot Fable má dorazit na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5 a podle dosavadních ukázek se hodlá vrátit ke kořenům pohádkové série, a to včetně ikonických míst jako Bowerstone nebo možnosti vlastnit nemovitosti či navazovat (a zpřetrhávat) vztahy.