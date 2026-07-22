Expeditions: Samurai má má datum vydání předběžného přístupu. Katany tasíte už brzy

Historické RPG Expeditions: Samurai vstoupí do předběžného přístupu na Steamu už 7. srpna 2026. Zároveň vývojáři přiblížili, jak vzniká historické pozadí nové hry v novém videu (výše).
Příběh zavede hráče do období válčících států Sengoku v Japonsku. Hlavní hrdina se po ztroskotání nizozemské lodi ujímá velení nad různorodou posádkou a musí se rozhodovat, zda bude překážky překonávat pomocí diplomacie, nenápadnosti nebo otevřeného boje. Stejně jako předchozí díly série nabídne Expeditions důraz na taktické souboje, rozhodování a důsledky hráčových voleb.
Vedle hlavního příběhu budou důležitou roli hrát také členové posádky. Hráči si s nimi budou moci budovat různé vztahy – od přátelství přes rivalitu až po romantické vztahy. Tyto vazby mají ovlivňovat průběh dobrodružství i jednotlivá rozhodnutí.