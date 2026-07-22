zdroj: THQ Nordic

PC

Expeditions: Samurai má má datum vydání předběžného přístupu. Katany tasíte už brzy

22. 7. 2026 10:49 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Historické RPG Expeditions: Samurai vstoupí do předběžného přístupu na Steamu už 7. srpna 2026. Zároveň vývojáři přiblížili, jak vzniká historické pozadí nové hry v novém videu (výše).

Expeditions: Samurai
Novinky
Po Římu a vikinzích je čas na Japonsko. Expeditions: Samurai naváže na známou sérii

Příběh zavede hráče do období válčících států Sengoku v Japonsku. Hlavní hrdina se po ztroskotání nizozemské lodi ujímá velení nad různorodou posádkou a musí se rozhodovat, zda bude překážky překonávat pomocí diplomacie, nenápadnosti nebo otevřeného boje. Stejně jako předchozí díly série nabídne Expeditions důraz na taktické souboje, rozhodování a důsledky hráčových voleb.

Vedle hlavního příběhu budou důležitou roli hrát také členové posádky. Hráči si s nimi budou moci budovat různé vztahy – od přátelství přes rivalitu až po romantické vztahy. Tyto vazby mají ovlivňovat průběh dobrodružství i jednotlivá rozhodnutí.

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Tagy:
Japonsko RPG CRPG příběhové RPG
Zdroje:
THQ Nordic
Hry:
Expeditions: Samurai
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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