Exodus představuje novou „Citadelu“ a kradmý postup
zdroj: Archetype Entertainment

24. 4. 2026 11:07 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Marketingová masáž sílí a v poslední době tak neuběhne týden, aniž by studio Archetype nesdílelo další střípek z chystaného vesmírného RPG Exodus. Po přestřelkách v koridoru přišla řada na ukázku kradmého postupu, během něhož musíte předvídat, označovat pozice nepřátel, zneškodňovat laserové miny a využívat speciální konfigurací hlavní zbraně, která je schopná je odpravit jediným výstřelem.

Nejnovější záběry se naopak zaměřují na klidnější část, kdy se hlavní postava bude věnovat primárně odpočinku ve svém domovském městě Persepolis. Nachází se na měsíci Lidon a jde o pompézní místo, které ukazuje, čeho všeho je lidstvo schopné dosáhnout. Zároveň v ukázce spatříte využití systému Precognition k prozkoumání orientačních bodů, jedním z nich i plynný obr Galarus, kolem něhož měsíc obíhá.

Všechny zveřejněné záběry pochází z rozpracované verze a předchází letošnímu létu, během něhož tým představí masitější lákadlo. Plná verze Exodu by pak měla vyjít příští rok.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
