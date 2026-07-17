Epic zdarma rozdává sympatické retro i horor inspirovaný P.T.
zdroj: Cococucumber

Epic zdarma rozdává sympatické retro i horor inspirovaný P.T.

PC Switch PlayStation 5 Xbox Series

17. 7. 2026 15:34 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Dlouho jsme vás na webu nezpravili o tom, jak pokračuje rozdávání her na platformě Epic Games Store. Dobré zprávy jsou, že se nic nezměnilo a obchod každý týden obměňuje svou nabídku. Obdobně se tomu stalo zrovna včera.

Zájemci mají znovu šanci získat hned dvě hry, kdy jedna z nich je vyslovená oslava nostalgie zvaná Echo Generation: Midnight Edition. Kombinace adventurních prvků s tahovými souboji nabízí průřez argumenty, proč 90. léta měla takový šmrnc. A kdyby se vám retro mix zalíbil, můžete rovnou přejít do květnové dvojky, kde se zase spojil deckbuilding a RPG.

zdroj: Broken Bird Games

Odpůrci vzpomínání a třaskavosti prozkouší nervy psychologickým hororem Luto. Ve španělském díle se pokusíte utéct z vlastního domu, přičemž celý zážitek má povážlivě blízko třeba k dnes už legendárnímu demu P.T.

Se zapnutím Epicu ovšem příliš neotálejte, nabídka potrvá do 23. července. Jeho úderem přijde na řadu příběhová karetka Foretales, která má rozhodně taktéž své kouzlo.

Smarty.cz
Tagy:
horor retro arkáda psychologický
Zdroje:
Epic
Hry:
Luto Echo Generation: Midnight Edition
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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