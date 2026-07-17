Epic zdarma rozdává sympatické retro i horor inspirovaný P.T.

Dlouho jsme vás na webu nezpravili o tom, jak pokračuje rozdávání her na platformě Epic Games Store. Dobré zprávy jsou, že se nic nezměnilo a obchod každý týden obměňuje svou nabídku. Obdobně se tomu stalo zrovna včera.
Zájemci mají znovu šanci získat hned dvě hry, kdy jedna z nich je vyslovená oslava nostalgie zvaná Echo Generation: Midnight Edition. Kombinace adventurních prvků s tahovými souboji nabízí průřez argumenty, proč 90. léta měla takový šmrnc. A kdyby se vám retro mix zalíbil, můžete rovnou přejít do květnové dvojky, kde se zase spojil deckbuilding a RPG.
Odpůrci vzpomínání a třaskavosti prozkouší nervy psychologickým hororem Luto. Ve španělském díle se pokusíte utéct z vlastního domu, přičemž celý zážitek má povážlivě blízko třeba k dnes už legendárnímu demu P.T.
Se zapnutím Epicu ovšem příliš neotálejte, nabídka potrvá do 23. července. Jeho úderem přijde na řadu příběhová karetka Foretales, která má rozhodně taktéž své kouzlo.