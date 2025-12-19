Epic už naděluje vánoční dárky. Prvním je slovenská akce
PC PlayStation 5 Xbox Series

19. 12. 2025 10:41 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Vánoční kolesa se roztáčejí, což může znamenat velký shon, ale také příchod klidového režimu, během něhož třeba doženete několik herních restů. Pokud byste ale snad chtěli experimentovat, je tady Epic a jeho tradiční vánoční nadílka.

Prvním titulem, který si bezplatně přidáte do knihovničky, je automatizované přežívání od slovenských bratrů v Jotunnslayer: Hordes of Hel. Můžete se tak sami přesvědčit, jak pohledný klon Vampire Survivors obstojí na vlastních nohách a jestli přináší do novodobého subžánru něco unikátního. Případně si přečtěte recenzi Michala Krupičky.

Kolotoč nabídek má vysoké tempo, proto na aktivaci každé hry máte pouhých 24 hodin. U Jotunnslayer to znamená, že to musíte stihnout do dnešních 17:00. Pak už se nabídka odmění a vy si z adventního kalendáře rozbalíte něco dalšího.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
