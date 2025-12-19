Epic už naděluje vánoční dárky. Prvním je slovenská akce

Vánoční kolesa se roztáčejí, což může znamenat velký shon, ale také příchod klidového režimu, během něhož třeba doženete několik herních restů. Pokud byste ale snad chtěli experimentovat, je tady Epic a jeho tradiční vánoční nadílka.
Prvním titulem, který si bezplatně přidáte do knihovničky, je automatizované přežívání od slovenských bratrů v Jotunnslayer: Hordes of Hel. Můžete se tak sami přesvědčit, jak pohledný klon Vampire Survivors obstojí na vlastních nohách a jestli přináší do novodobého subžánru něco unikátního. Případně si přečtěte recenzi Michala Krupičky.
Kolotoč nabídek má vysoké tempo, proto na aktivaci každé hry máte pouhých 24 hodin. U Jotunnslayer to znamená, že to musíte stihnout do dnešních 17:00. Pak už se nabídka odmění a vy si z adventního kalendáře rozbalíte něco dalšího.