Epic na příští týden slibuje překvapení zdarma

Včera se na platformě Epic Games Store znovu obměnila nabídka her zdarma, která tentokrát sice není až tak neodolatelná, ale příští týden by měl slabší nadílku bohatě vynahradit.
Do 11. prosince 17:00 můžete bezplatně získat malou pixelartovou adventuru The Darkside Detective, kde vás čeká vyšetřování bizarních případů v městečku Twin Lakes. Současně se připravíte na Silvestr, protože je v nabídce i čtvrtá edice Jackbox Party Pack, kde najdete pět miniher vhodných na trávení večera s přáteli.
Příští týden nicméně dojde ke změně. Nabídka zatím zůstává tajemstvím, jelikož je spojená s The Game Awards. Jakmile ceremoniál odstartuje, odhalí se i rozdávaný titul. A vzhledem k tomu, že je spojený s megalomanskou show Geoffa Keighleyho, mohl by to být některý z vítězů předchozích ročníků. Nechme se překvapit.