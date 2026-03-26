Elektromobil od Sony a Hondy je neudržitelný. Afeela se k zákazníkům nedostane

Projekt propojující gaming a automobilový svět ze startovní čáry nevyjede. Společnosti Sony a Honda oznámily, že jejich společný vůz Afeela – často označovaný jako PlayStation auto – nebude uveden na trh v plánované podobě. Model Afeela měl být technologicky nabitý elektromobil s funkcemi jako je integrace PlayStation Remote Play, pokročilé displeje v interiéru a silné zaměření na software. Měl být také řiditelný ovladačem DualSense. Ještě koncem loňského roku přitom Sony a Honda plánovaly zahájit dodávky v Kalifornii už v roce 2026.
Podle nového vyjádření společnosti Sony Honda Mobility ale došlo k zásadní změně strategie. Projekt Afeela 1 i další plánovaný model byly oficiálně zrušeny po interní diskusi mezi oběma firmami. Klíčovým faktorem byla revize přístupu Hondy k elektrifikaci, která ovlivnila dostupnost technologií a zdrojů původně určených pro tento projekt.
Firma uvedla, že kvůli těmto změnám už neexistuje životaschopná cesta, jak vozy uvést na trh podle původního plánu. Jinými slovy, projekt se stal neudržitelným. Zrušení se dotkne i zákazníků. Ti, kteří si Afeelu 1 předobjednali v Kalifornii, dostanou zpátky veškeré peníze. Sony Honda Mobility však úplně nekončí. Obě společnosti uvádějí, že nadále jednají o budoucnosti spolupráce a hledají nové směry, jak své technologie propojit.
S Afeelou si ale můžete zazávodit třeba v Gran Turismo 7.