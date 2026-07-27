Elden Ring představuje dva nové archetypy z chystaného DLC
zdroj: FromSoftware

Elden Ring představuje dva nové archetypy z chystaného DLC

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27. 7. 2026 14:44 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Elden Ring se na konci srpna konečně podívá také na Nintendo Switch 2, a to rovnou v edici Tarnished, která kromě základní hry a velkého rozšíření Shadow of the Erdtree přinese i menší balíček dodatečného obsahu, na který teď FromSoftware oficiálně láká.

Konkrétně se do hry podívají dva nové archetypy Heavy Knight a Knight of Idus, které si vybraní vyvolení mohli vyzkoušet už v testu. První zmíněný odstartuje svou cestu na 10. úrovni s důrazem na výdrž, odolnost a sílu, zatímco druhý zase věří obratnosti, takže by mohl být sympatickou alternativou k samurajovi. I díky stylovému meči, jehož získání bylo dříve podmíněné postupem v rozšíření.

Původně se šuškalo, že bude dodatečný obsah exkluzivní pro hybridní konzoli, což ale FromSoftware nakonec vyvrátil. Na ostatní platformy se podívá v podobě placeného DLC za 4,99 dolarů ve stejný den, jako vyjde Tarnished Edition, tedy 28. srpna. Kromě nových archetypů dostanete také několik dalších zbraní a předmětů.

Smarty.cz
Tagy:
akční fantasy RPG akční RPG soulslike
Zdroje:
FromSoftware
Hry:
Elden Ring Elden Ring: Shadow of the Erdtree
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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