Elden Ring představuje dva nové archetypy z chystaného DLC

Elden Ring se na konci srpna konečně podívá také na Nintendo Switch 2, a to rovnou v edici Tarnished, která kromě základní hry a velkého rozšíření Shadow of the Erdtree přinese i menší balíček dodatečného obsahu, na který teď FromSoftware oficiálně láká.
Konkrétně se do hry podívají dva nové archetypy Heavy Knight a Knight of Idus, které si vybraní vyvolení mohli vyzkoušet už v testu. První zmíněný odstartuje svou cestu na 10. úrovni s důrazem na výdrž, odolnost a sílu, zatímco druhý zase věří obratnosti, takže by mohl být sympatickou alternativou k samurajovi. I díky stylovému meči, jehož získání bylo dříve podmíněné postupem v rozšíření.
Two unseen paths, drawn by the faintest trace of grace.— ELDEN RING (@ELDENRING) July 23, 2026
Tread carefully; demigods do not suffer fragile ambitions.#ELDENRING pic.twitter.com/SkEs8RnaVD
Původně se šuškalo, že bude dodatečný obsah exkluzivní pro hybridní konzoli, což ale FromSoftware nakonec vyvrátil. Na ostatní platformy se podívá v podobě placeného DLC za 4,99 dolarů ve stejný den, jako vyjde Tarnished Edition, tedy 28. srpna. Kromě nových archetypů dostanete také několik dalších zbraní a předmětů.