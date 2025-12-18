Dying Light: The Beast přitvrzuje s novou obtížností
zdroj: Techland

Dying Light: The Beast přitvrzuje s novou obtížností

PC PlayStation 5 Xbox Series

18. 12. 2025 10:09 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Dying Light: The Beast přitvrzuje. Techland vydal update 1.5, který do hry přidává režim Nightmare Experience a jasně dává najevo, že tentokrát už nejde jen o další zvýšení obtížnosti. Nepřátelé – lidští i nakažení – jsou nyní chytřejší, agresivnější a citelně silnější. Rychleji reagují na chování hráče a trestají chyby bez slitování. Ve vybraných Dark Zones se navíc mohou objevit silní a nebezpeční Volatiles i za denního světla, což výrazně mění zaběhnuté strategie. K tomu je potřeba počítat s omezenějšími zdroji, takže improvizace je často jediná cesta k přežití.

Dying Light: The Beast
Recenze
Dying Light: The Beast – recenze animálního řádění Kylea Cranea

Hlavní hvězdou updatu je nový typ nepřítele: Alpha Volatile. Podle vývojářů jde o nejnebezpečnější verzi ikonického mutanta, jaká se kdy v sérii objevila. Má extrémně vyvinuté smysly a dokáže hráče sledovat napříč celou mapou, dokud se mu nepodaří dostat do bezpečné zóny. Zabít ho je možné, ale vyžaduje to perfektní přípravu, vybavení a dávku odvahy. V noci se role lovce a kořisti definitivně obrací.

Update přidává také nové finální útoky, konkrétně pro jednoruční tupé a sečné zbraně, které dávají soubojům větší brutalitu. Techland ale nezůstal jen u silnějších nepřátel. Nightmare Experience zavádí i mechaniku hladu. Pokud hráč nebude pravidelně jíst, začne postava trpět negativními efekty, které ovlivní výdrž, regeneraci zdraví i efektivitu v boji. Další komplikací je baterie svítilny – při dlouhém používání se může vybít natolik, že přestane fungovat, pokud ji hráč nedobije nebo nevymění.

Dying Light: The Beast je k dispozici na PC, PS5 a Xboxu Series X/S.

Tagy:
zombie akční RPG kooperace zombíci akční RPG akční adventura
Zdroje:
Techland
Hry:
Dying Light: The Beast
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Nejnovější články