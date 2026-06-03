Dune: Awakening míří na konzole a přidá singleplayer pro všechny
zdroj: Funcom

Dune: Awakening míří na konzole a přidá singleplayer pro všechny

PC PlayStation 5 Xbox Series

3. 6. 2026 11:50 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Dune: Awakening
Dune: Awakening
Dune: Awakening
Galerie

MMO Dune: Awakening od Funcomu se po loňském vydání na PC vydává na konzole a spolu s tím přináší i zásadní novinku v podobě singleplayerového režimu. Na včerejším State of Play studio potvrdilo, že hra dorazí na PlayStation 5 a Xbox Series X/S 22. září 2026 a že příběhový režim vyjde současně na konzolích i PC. Tvůrci jej prezentují jako součást „definitivní edice“, která má nabídnout nejvíce ucelený zážitek na Arrakisu.

Dune: Awakening
Recenze
Dune: Awakening – recenze písečného MMO

Konzolová verze zároveň zahrne všechny dosavadní aktualizace z PC verze, včetně úprav kvality života, rozšířeného úložiště, lepšího zacházení s vozidly i přepracovaného systému stavby základen. Do hry se dostanou i větší obsahové přídavky v podobě nových příběhových kapitol, specializací a endgame zón, které na počítači přibývaly postupně až po vydání. Studio navíc potvrdilo, že i když označuje PS5 verzi jako „definitivní“, zatím nechce upřesnit, zda budou její součástí i dříve vydané kosmetické DLC balíčky, a detaily ohledně singleplayeru si nechává na pozdější oznámení před vydáním.

Smarty.cz
Tagy:
online akční sci-fi MMORPG mmo State of Play červen 2026
Zdroje:
Funcom
Hry:
Dune: Awakening
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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