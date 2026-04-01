Druhá řada Falloutu slaví úspěch. Sledovalo ji přes 83 milionů lidí
1. 4. 2026 12:38 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Seriálová adaptace Fallout dál potvrzuje, že jde o jeden z největších hitů posledních let. Amazon totiž zveřejnil interní čísla sledovanosti druhé řady, která si podle nich připsala zhruba 83 milionů diváků po celém světě. Do statistiky se ale započítává každý uživatel Prime Video, který si pustil alespoň část sezóny, nikoliv nutně celou.

Jak hodnotíme druhou řadu seriálového Falloutu?

I s tímto upřesněním jde o mimořádně silný výsledek. Druhá řada se stala druhým nejúspěšnějším návratem seriálu na Prime Video, hned za druhou sezónou Reachera. Zajímavé je, že tentokrát Amazon upustil od modelu vydání všech epizod najednou a přešel na týdenní dávkování. Ani to ale zájem diváků nezbrzdilo. Naopak během vysílání nové řady vzrostla i sledovanost té první. Celkově už si seriál pustilo alespoň částečně kolem 100 milionů lidí.

Třetí řada byla potvrzena už v květnu 2025 a podle tvůrců by se seriál mohl dočkat celkem pěti až šesti sezón. Pokud si Fallout udrží současné tempo sledovanosti, má k tomu rozhodně dobře nakročeno.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Stranger Than Heaven – Pět období
Stranger Than Heaven – Pět období
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer

