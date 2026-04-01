Druhá řada Falloutu slaví úspěch. Sledovalo ji přes 83 milionů lidí

Seriálová adaptace Fallout dál potvrzuje, že jde o jeden z největších hitů posledních let. Amazon totiž zveřejnil interní čísla sledovanosti druhé řady, která si podle nich připsala zhruba 83 milionů diváků po celém světě. Do statistiky se ale započítává každý uživatel Prime Video, který si pustil alespoň část sezóny, nikoliv nutně celou.
I s tímto upřesněním jde o mimořádně silný výsledek. Druhá řada se stala druhým nejúspěšnějším návratem seriálu na Prime Video, hned za druhou sezónou Reachera. Zajímavé je, že tentokrát Amazon upustil od modelu vydání všech epizod najednou a přešel na týdenní dávkování. Ani to ale zájem diváků nezbrzdilo. Naopak během vysílání nové řady vzrostla i sledovanost té první. Celkově už si seriál pustilo alespoň částečně kolem 100 milionů lidí.
Třetí řada byla potvrzena už v květnu 2025 a podle tvůrců by se seriál mohl dočkat celkem pěti až šesti sezón. Pokud si Fallout udrží současné tempo sledovanosti, má k tomu rozhodně dobře nakročeno.