Double Fine po osamostatnění od Xboxu propouští. Cenou za nezávislost je 23 pracovních míst

Studio Double Fine Productions krátce po definitivním osamostatnění od Xboxu propouští zhruba čtvrtinu zaměstnanců. O práci přijde 23 lidí, což má podle zakladatele a šéfa studia Tima Schafera zajistit, že bude tým schopen dlouhodobě fungovat jako nezávislé studio. „Jen samotné přežití našeho studia nás mohlo donutit k tak bolestivému kroku,“ uvedl Schafer s tím, že všichni odcházející významně přispěli nejen ke hrám, ale i ke kultuře společnosti.
Microsoft zároveň potvrdil, že se Double Fine na začátku týdne vrátilo do nezávislého vlastnictví a odnáší si své značky, herní katalog i prostor pro financování budoucích projektů. Americký technologický gigant studio koupil v roce 2019, přičemž během svého působení pod Xbox Game Studios patřilo k těm produktivnějším a vydalo hry jako Psychonauts 2, Keeper nebo Kiln.
Double Fine patří mezi několik studií zasažených rozsáhlou restrukturalizací herní divize Microsoftu, která má do konce fiskálního roku 2027 připravit o práci přibližně 3 200 zaměstnanců napříč Xbox Game Studios. Od Xboxu se společně s autory Psychonauts odtrhlo také studio Compulsion Games, zatímco Undead Labs a Ninja Theory našly nové majitele a osud Arkane zůstává nadále nejistý.