Double Fine po osamostatnění od Xboxu propouští. Cenou za nezávislost je 23 pracovních míst
zdroj: Foto: Double Fine / Psychonauts 2

Double Fine po osamostatnění od Xboxu propouští. Cenou za nezávislost je 23 pracovních míst

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29. 7. 2026 10:58 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Studio Double Fine Productions krátce po definitivním osamostatnění od Xboxu propouští zhruba čtvrtinu zaměstnanců. O práci přijde 23 lidí, což má podle zakladatele a šéfa studia Tima Schafera zajistit, že bude tým schopen dlouhodobě fungovat jako nezávislé studio. „Jen samotné přežití našeho studia nás mohlo donutit k tak bolestivému kroku,“ uvedl Schafer s tím, že všichni odcházející významně přispěli nejen ke hrám, ale i ke kultuře společnosti.

Asha Sharma
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Microsoft zároveň potvrdil, že se Double Fine na začátku týdne vrátilo do nezávislého vlastnictví a odnáší si své značky, herní katalog i prostor pro financování budoucích projektů. Americký technologický gigant studio koupil v roce 2019, přičemž během svého působení pod Xbox Game Studios patřilo k těm produktivnějším a vydalo hry jako Psychonauts 2, Keeper nebo Kiln.

Double Fine patří mezi několik studií zasažených rozsáhlou restrukturalizací herní divize Microsoftu, která má do konce fiskálního roku 2027 připravit o práci přibližně 3 200 zaměstnanců napříč Xbox Game Studios. Od Xboxu se společně s autory Psychonauts odtrhlo také studio Compulsion Games, zatímco Undead Labs a Ninja Theory našly nové majitele a osud Arkane zůstává nadále nejistý.

Smarty.cz
Tagy:
surrealismus multiplayer adventura plošinovka logická psychologický skákačka keramika bojová maják
Zdroje:
Double Fine
Hry:
Psychonauts 2 Keeper Kiln
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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