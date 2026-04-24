Dokument prozradí, jak vznikalo kartonové Phonopolis
zdroj: Amanita Design

PC

24. 4. 2026 13:04 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Po letitém vývoji další český skvost míří pomalu do cíle. Autoritářské Phonopolis od Amanity vyjde letos, možná dokonce o něco dřív, než by se mohlo zdát. Nedávná demoverze přesvědčila, že je znovu na co se těšit a jestli si chcete čekání na hotovou hru trochu zkrátit, zaškrtněte si v kalendáři úterý 12. května.

V tento den proběhne premiéra časosběrného dokumentu Aleše Brunclíka Constructing Phonopolis v kinosálu Bio Oko, který dá nahlédnout do samotného vývoje a způsobu, jakým se adventura v průběhu let formovala. Dozvíte se, proč vyrobit hru z kartonu trvá tak dlouho, ale také o tom, jak tentokrát k soundtracku přistupoval Tomáš Dvořák s uměleckým jménem Floex.

Po konci dokumentu ještě proběhne krátké autorské hraní a samozřejmě diskuze. Lístky můžete pořídit v předprodeji kina, kde stojí sympatických 100 korun. Brunclík má navíc k tvorbě herních dokumentů blízko, jelikož v minulosti režíroval New Game, kde se kromě Phonopolis objevilo také zrušené Ghost Theory či Space Engineers.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
