Dokument prozradí, jak vznikalo kartonové Phonopolis

Po letitém vývoji další český skvost míří pomalu do cíle. Autoritářské Phonopolis od Amanity vyjde letos, možná dokonce o něco dřív, než by se mohlo zdát. Nedávná demoverze přesvědčila, že je znovu na co se těšit a jestli si chcete čekání na hotovou hru trochu zkrátit, zaškrtněte si v kalendáři úterý 12. května.
V tento den proběhne premiéra časosběrného dokumentu Aleše Brunclíka Constructing Phonopolis v kinosálu Bio Oko, který dá nahlédnout do samotného vývoje a způsobu, jakým se adventura v průběhu let formovala. Dozvíte se, proč vyrobit hru z kartonu trvá tak dlouho, ale také o tom, jak tentokrát k soundtracku přistupoval Tomáš Dvořák s uměleckým jménem Floex.
Po konci dokumentu ještě proběhne krátké autorské hraní a samozřejmě diskuze. Lístky můžete pořídit v předprodeji kina, kde stojí sympatických 100 korun. Brunclík má navíc k tvorbě herních dokumentů blízko, jelikož v minulosti režíroval New Game, kde se kromě Phonopolis objevilo také zrušené Ghost Theory či Space Engineers.