Dohráli jste Crimson Desert? Máme pro vás dobré zprávy: Chystá se DLC

Prošli jste Pywell křížem krážem? Nemáte po těch 250 hodinách, které trvá Crimson Desert vyzobat, do čeho píchnout? V tom případě mají pro vás tvůrci z Pearl Abyss skvělé zprávy – chystají DLC.
„Chceme udělat každý moment v Pywellu speciální pro všechny hráče a doufáme, že se na další dobrodružství v Pywellu těšíte stejně jako my,“ říká studio v tiskové zprávě. V nejbližší budoucnosti se do hry chystá update zaměřený na souboje a ty vůbec nejtěžší výzvy. Přepracování se dočká taky nedávné přidání znovuosídlování kontinetu nepřáteli tak, aby působilo přirozeněji, stejně jako s novými možnostmi bránění pevností před invazemi. To počítá i s lepšími odměnami za osvobozování pevností.
Pearl Abyss se také zaměří na příběh a vyvážení hratelných postav. Klíčové kapitoly mají být lépe propojené napříč narativem, aby story nepůsobilo jako slepenec cutscén. Počítá se i z vylepšením hratelných pasáží za Damiane a Oongku. Ve vývoji je také možnost crossprogresse napříč PS5, Xboxu Series X/S a PC, stejně jako vylepšení kvality pro nesoubojový obsah jako je farmaření a obchodování.
Tým mezitím pracuje na prvním rozšíření Crimson Desert, byť si podrobnosti zatím nechávají pro sebe.