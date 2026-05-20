Dohráli jste Cairn? Můžete si svou cestu na horu Kami zvěčnit na tričku

Horolezecká indie hra Cairn přichází s jedním z nejpodivnějších, ale zároveň nejstylovějších nápadů na chlubení se herními úspěchy. Nově si totiž můžete vytisknout vlastní výstup na tričko. Ve hře zdoláváte nebezpečnou horu Kami a každá cesta na vrchol je zaznamenaná na detailní mapě krok po kroku. Studio The Game Bakers teď ve spolupráci s Mighty Merch umožňuje tuhle trasu převést přímo na oblečení.
Stačí dokončit výstup a v menu se odemkne nová možnost vytvořit vlastní tričko s přesným průběhem vaší cesty. Místo screenshotu na sociálních sítích tak můžete doslova nosit svůj výkon na sobě.
Cairn si získal pozornost díky kombinaci realistického lezení, navigačních puzzlů a atmosféry připomínající mimo jiné Death Stranding. Do března se prodalo přes půl milionu kopií. Už letos v létě dorazí první bezplatné DLC On the Trail, které má hru dále rozšířit.