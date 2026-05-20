Dohráli jste Cairn? Můžete si svou cestu na horu Kami zvěčnit na tričku
zdroj: The Game Bakers

Dohráli jste Cairn? Můžete si svou cestu na horu Kami zvěčnit na tričku

PC PlayStation 5

20. 5. 2026 12:37 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Horolezecká indie hra Cairn přichází s jedním z nejpodivnějších, ale zároveň nejstylovějších nápadů na chlubení se herními úspěchy. Nově si totiž můžete vytisknout vlastní výstup na tričko. Ve hře zdoláváte nebezpečnou horu Kami a každá cesta na vrchol je zaznamenaná na detailní mapě krok po kroku. Studio The Game Bakers teď ve spolupráci s Mighty Merch umožňuje tuhle trasu převést přímo na oblečení.

Cairn Triko zdroj: The Game Bakers

Cairn Triko zdroj: The Game Bakers Stačí dokončit výstup a v menu se odemkne nová možnost vytvořit vlastní tričko s přesným průběhem vaší cesty. Místo screenshotu na sociálních sítích tak můžete doslova nosit svůj výkon na sobě.

Cairn si získal pozornost díky kombinaci realistického lezení, navigačních puzzlů a atmosféry připomínající mimo jiné Death Stranding. Do března se prodalo přes půl milionu kopií. Už letos v létě dorazí první bezplatné DLC On the Trail, které má hru dále rozšířit.

Smarty.cz
Tagy:
horolezectví simulace
Zdroje:
The Game Bakers
Hry:
Cairn
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Civilization VII - Test of Time Update
Civilization VII - Test of Time Update
Nailcrown – Oznámení
Nailcrown – Oznámení
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Godzone 6 - Teaser
Godzone 6 - Teaser
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Star Fox Remake - Oznámení
Star Fox Remake - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis

Nejnovější články