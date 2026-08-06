Do Ubisoftu se jako šéf Assassin's Creed vrací tvůrce Valhally
zdroj: Foto: Ubisoft

Do Ubisoftu se jako šéf Assassin's Creed vrací tvůrce Valhally

PlayStation 4 PC PlayStation 3 Xbox 360 Wii U Xbox One Switch PlayStation 5 Xbox Series

6. 8. 2026 8:44 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Veterán série Assassin’s Creed Eric Baptizat se po pěti letech vrací do Ubisoftu. Nově se stane ředitelem celé značky a bude dohlížet na její další směřování. Baptizat nastoupil poprvé do Ubisoftu už v roce 2005 a během šestnáctiletého působení se podílel na několika klíčových dílech série. Pracoval jako hlavní herní designér Assassin’s Creed IV: Black Flag, seniorní designér Assassin’s Creed Unity, vedoucí herního designu Assassin’s Creed Origins a později také jako režisér Assassin’s Creed Valhalla.

Assassin's Creed Black Flag Resynced
Recenze
Assassin’s Creed Black Flag Resynced – recenze návratu pirátského krále

Po odchodu z Ubisoftu zamířil do studia EA Motive, kde vedl vývoj povedeného remaku Dead Space. Podílel se také jako jeden z šéfdersignérů Battlefieldu 6. Jeho návrat oznámil na LinkedIn Jean Guesdon, vedoucí obsahu pro Assassin’s Creed.

„Eric v tomto světě nepotřebuje představovat. Jeho šestnáct let v Ubisoftu, zásadní práce na Black Flag, Origins a Valhalle i hluboký vztah k celé sérii mluví samy za sebe,“ uvedl Guesdon. Jeho návrat přichází v době, kdy Ubisoft pokračuje v rozšiřování Assassin’s Creed napříč několika projekty a současně se snaží sjednotit dlouhodobé směřování celé série.

Smarty.cz
Tagy:
akční historická dobrodružná third person vikingové assassins creed
Zdroje:
Ubisoft, VGChronicles
Hry:
Assassin's Creed IV: Black Flag Assassin's Creed Valhalla
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Endless Legend 2 - 1.0
Endless Legend 2 - 1.0
Mafia: The Old Country - Man of Honor Gameplay
Mafia: The Old Country - Man of Honor Gameplay
Fallout - New California
Fallout - New California
Final Fantasy Fan Fest a české hry || Chléb & Games
Final Fantasy Fan Fest a české hry || Chléb & Games
Company of Heroes 3: Final Stand - Trailer
Company of Heroes 3: Final Stand - Trailer
Red Echoes: Berlin - Oznámení
Red Echoes: Berlin - Oznámení
Nioh 3 - Hell Rising DLC
Nioh 3 - Hell Rising DLC
Jay and Silent Bob’s Joint Venture - Trailer
Jay and Silent Bob’s Joint Venture - Trailer
Resident Evil (film 2026) – Plnohodnotná ukázka
Resident Evil (film 2026) – Plnohodnotná ukázka
S Lukášem Grygarem nejen o Marathonu || Chléb & Games
S Lukášem Grygarem nejen o Marathonu || Chléb & Games
Wreckreation 2 – Oznámení
Wreckreation 2 – Oznámení
Expeditions: Samurai – Datum vydání
Expeditions: Samurai – Datum vydání
NHL 27 – Představení
NHL 27 – Představení
Fight Club – Ohlášení z redakce
Fight Club – Ohlášení z redakce
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Ghost Justice - Oznámení
Ghost Justice - Oznámení
Shards of Order - Datum vydání
Shards of Order - Datum vydání
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
Mortal Shell II - Datum vydání
Mortal Shell II - Datum vydání

Nejnovější články