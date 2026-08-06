Do Ubisoftu se jako šéf Assassin's Creed vrací tvůrce Valhally

Veterán série Assassin’s Creed Eric Baptizat se po pěti letech vrací do Ubisoftu. Nově se stane ředitelem celé značky a bude dohlížet na její další směřování. Baptizat nastoupil poprvé do Ubisoftu už v roce 2005 a během šestnáctiletého působení se podílel na několika klíčových dílech série. Pracoval jako hlavní herní designér Assassin’s Creed IV: Black Flag, seniorní designér Assassin’s Creed Unity, vedoucí herního designu Assassin’s Creed Origins a později také jako režisér Assassin’s Creed Valhalla.
Po odchodu z Ubisoftu zamířil do studia EA Motive, kde vedl vývoj povedeného remaku Dead Space. Podílel se také jako jeden z šéfdersignérů Battlefieldu 6. Jeho návrat oznámil na LinkedIn Jean Guesdon, vedoucí obsahu pro Assassin’s Creed.
„Eric v tomto světě nepotřebuje představovat. Jeho šestnáct let v Ubisoftu, zásadní práce na Black Flag, Origins a Valhalle i hluboký vztah k celé sérii mluví samy za sebe,“ uvedl Guesdon. Jeho návrat přichází v době, kdy Ubisoft pokračuje v rozšiřování Assassin’s Creed napříč několika projekty a současně se snaží sjednotit dlouhodobé směřování celé série.