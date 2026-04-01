Do Pokémon Pokopia míří nábytek z Ikea
zdroj: Nintendo

Do Pokémon Pokopia míří nábytek z Ikea

1. 4. 2026 14:43 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Stavitelský hit Pokémon Pokopia dál rozšiřuje obsah po vydání a první větší spolupráce přichází z poměrně nečekaného směru. S Nintendem totiž spojila síly Ikea, aby do hry přinesla tematický nábytek inspirovaný Pikachuem a Snorlaxem. Jen je omezený pro japonské návštěvníky prodejen se švédským nábytkem.

Událost poběží formou časově omezené akce. Stačí zadat speciální kód a hráči se dostanou na novou tematickou lokaci, podobně jako v případě už existujících ostrovů připravených vývojáři. Samotný kód bude dostupný v japonských prodejnách Ikea, kde se mezi 1. dubnem a 10. květnem objeví tematicky upravené místnosti. Ve hře pak akce poběží až do 30. června.

Další část spolupráce tvoří dvě kompletní sady pokojů. Jedna ve stylu Pikachua a druhá inspirovaná Snorlaxem. Ty si hráči budou moci naskenovat a následně znovu postavit ve svém světě kdykoliv budou chtít. Nábytek kombinuje dřevěné prvky s výraznějšími barvami, takže je dost pravděpodobné, že si rychle najde místo mezi oblíbenými dekoracemi.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
