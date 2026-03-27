Do insolvence se dostali i tvůrci Greedfallu, Styxe a WRC
zdroj: Cyanide

27. 3. 2026 12:19 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Časy jsou zlé: Před měsícem se o jejich nepřízni přesvědčil francouzský vydavatel a výrobce herního příslušenství Nacon, který podal návrh na insolvenci kvůli problémům své mateřské společnosti Bigben Group. Další existence firmy tak visí na vlásku, a to společně se čtyřmi z jejích herních studií.

Game Developer přišel se zprávou, že žádost o insolvenci vyplnila i dceřiná studia Spiders, Kylotonn, Cyanide a Nacon Tech, tedy tvůrci Greedfallu, WRC a Styxe. Všechny celky sídlí v Paříži, kde zahájily řízení o reorganizaci u obchodního soudu Lille Métropole.

Nacon má v tomto procesu až 18 měsíců na to, aby předložil plán pokračování svých činností, který počítá s restrukturalizací dluhů s cílem zajistit pokračování provozuschopnosti. Ve zkratce tak firma společně se soudem hledá řešení, jak nezkrachovat. Snad se jim to nakonec povede.

Zdroje:
Gamesindustry.biz, Nacon
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
