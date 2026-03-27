Do insolvence se dostali i tvůrci Greedfallu, Styxe a WRC

Časy jsou zlé: Před měsícem se o jejich nepřízni přesvědčil francouzský vydavatel a výrobce herního příslušenství Nacon, který podal návrh na insolvenci kvůli problémům své mateřské společnosti Bigben Group. Další existence firmy tak visí na vlásku, a to společně se čtyřmi z jejích herních studií.
Game Developer přišel se zprávou, že žádost o insolvenci vyplnila i dceřiná studia Spiders, Kylotonn, Cyanide a Nacon Tech, tedy tvůrci Greedfallu, WRC a Styxe. Všechny celky sídlí v Paříži, kde zahájily řízení o reorganizaci u obchodního soudu Lille Métropole.
Nacon má v tomto procesu až 18 měsíců na to, aby předložil plán pokračování svých činností, který počítá s restrukturalizací dluhů s cílem zajistit pokračování provozuschopnosti. Ve zkratce tak firma společně se soudem hledá řešení, jak nezkrachovat. Snad se jim to nakonec povede.