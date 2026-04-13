Diablo IV: Lord of Hatred ukazuje nebezpečnou cestu na Skovos
zdroj: Blizzard Entertainment

Diablo IV: Lord of Hatred ukazuje nebezpečnou cestu na Skovos

13. 4. 2026 17:01 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Blizzard za pár týdnů do Diabla IV vlije další kus života, tentokrát skrze placené příběhové rozšíření Lord of Hatred. V další kapitole se pokusíte zastavit obávaného Mephista, a to klidně v kůži nové herní třídy v podobě očekávaného Warlocka.

Vzhledem k tomu, že vás příběh vezme až do prastarého rodiště prvotní civilizace na ostrově Skovos, musíte se tam nejdříve nějak dostat. Právě na tuto cestu se zaměřuje nové video, kde se hlavní hrdina s Lorathem potkají v přístavu, aby se společně plavili nebezpečí vstříc. Vliv Mephista na sebe nenechá dlouho čekat, takže se jejich loď promění v krvavé lázně s novými typy nepřátel i prvním bossem.

zdroj: Blizzard

Jakmile se jim zlo povede porazit, ocitnou se konečně na ostrově, kde se si vyzkouší přepracované stromy dovedností, alternativní endgame aktivity a možná se spojí i s Lilith. O statistickou zábavu se postarají nové kusy výbavy, vyšší maximální úroveň a nakonec i přidání stále oblíbeného rybaření. Všechno už 28. dubna za poplatek 39,99 eur.

fantasy diablovka rozšíření akční RPG
Zdroje:
Blizzard
Hry:
Diablo IV Diablo IV: Lord of Hatred
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
