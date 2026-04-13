Diablo IV: Lord of Hatred ukazuje nebezpečnou cestu na Skovos

Blizzard za pár týdnů do Diabla IV vlije další kus života, tentokrát skrze placené příběhové rozšíření Lord of Hatred. V další kapitole se pokusíte zastavit obávaného Mephista, a to klidně v kůži nové herní třídy v podobě očekávaného Warlocka.
Vzhledem k tomu, že vás příběh vezme až do prastarého rodiště prvotní civilizace na ostrově Skovos, musíte se tam nejdříve nějak dostat. Právě na tuto cestu se zaměřuje nové video, kde se hlavní hrdina s Lorathem potkají v přístavu, aby se společně plavili nebezpečí vstříc. Vliv Mephista na sebe nenechá dlouho čekat, takže se jejich loď promění v krvavé lázně s novými typy nepřátel i prvním bossem.
Jakmile se jim zlo povede porazit, ocitnou se konečně na ostrově, kde se si vyzkouší přepracované stromy dovedností, alternativní endgame aktivity a možná se spojí i s Lilith. O statistickou zábavu se postarají nové kusy výbavy, vyšší maximální úroveň a nakonec i přidání stále oblíbeného rybaření. Všechno už 28. dubna za poplatek 39,99 eur.