Diablo II přivítalo za měsíc přes 2 miliony warlocků
27. 5. 2026 11:16 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

I po více než 25 letech zůstává Diablo II stále živé. Nová data od Blizzardu ukazují, že hráči během jediného měsíce vytvořili téměř dva miliony nových warlocků. Obrovský zájem souvisí s nedávným rozšířením pro Diablo II: Resurrected, které přidalo úplně novou hratelnou třídu po čtvrt století existence hry. Od 11. února do 11. března vzniklo konkrétně 1,92 milionu warlock postav a hráči v novém obsahu dohromady strávili přes 93 milionů hodin.

Podle hlavního producenta série Matthew Cederquista komunita okamžitě udělala přesně to, co od fanoušků Diabla čekáte: začala testovat buildy, řešit synergie schopností, tvořit návody a připravovat se na nový žebříček. Úspěch nové třídy zároveň ukazuje, jak silnou pozici má Diablo II i dnes. Přestože série dávno pokračovala dál až k Diablu IV, druhý díl zůstává pro obrovskou část komunity stále tím „pravým“ Diablem. A když dokáže 26 let staré RPG vyvolat skoro dva miliony nových postav během jediného měsíce, je jasné, že jeho kouzlo rozhodně ještě nevyprchalo.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
