Detroit: Become Human překonal během svátků 15 milionů prodaných kopií
zdroj: Quantic Dream

Detroit: Become Human překonal během svátků 15 milionů prodaných kopií

PlayStation 4 PC

9. 1. 2026 11:10 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Detroit: Become Human
Detroit: Become Human
Detroit: Become Human
Galerie

Dosud poslední filmová hra od studia Quantic Dream sice brzo oslaví 8 let existence, přesto se Detroit: Become Human prodává jak rohlíky. Chcete důkaz? Společnost před několika hodinami oznámila, že hra překročila krásný milník v podobě 15 milionů prodaných kopií napříč všemi platformami.

Star Wars: Eclipse
Novinky
Quantic Dream opouští hlavní scenárista Detroit: Become Human a Star Wars: Eclipse

K dosažení mety jí pomohl překvapivý úspěch na Steamu během vánočních slev. Podle dat analytické společnosti Alinea Analytics se během nich prodalo téměř milion kopií, konkrétně 993 tisíc kusů. Jedním z důvodů nečekaného úspěchu jistě byla cena, která se snížila o mohutných 90 % na 3,99 eur (zhruba 100 korun). I kvůli tomu se příběhové adventuře před pěti dny povedlo dosáhnout na nové historické maximum 25 615 souběžně hrajících lidí.

Snížená cena přirozeně znamená, že příjmy z období nejsou závratné, přesto se každý dolar počítá. Celkově Detroit: Become Human prodal víc než 7 milionů kopií a utržit přes 150 milionů dolarů (přes 3 miliardy korun). Je to jen další jasný signál studiu, že po jejich hrách pořád panuje poptávka, takže by si mohli s vývojem už dávno oznámeného Star Wars: Eclipse trochu pospíšit.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi adventura
Zdroje:
LinkedIn, Quantic Dream, Alinea Analytics
Hry:
Detroit: Become Human
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra

Nejnovější články