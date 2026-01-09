Detroit: Become Human překonal během svátků 15 milionů prodaných kopií

Dosud poslední filmová hra od studia Quantic Dream sice brzo oslaví 8 let existence, přesto se Detroit: Become Human prodává jak rohlíky. Chcete důkaz? Společnost před několika hodinami oznámila, že hra překročila krásný milník v podobě 15 milionů prodaných kopií napříč všemi platformami.
K dosažení mety jí pomohl překvapivý úspěch na Steamu během vánočních slev. Podle dat analytické společnosti Alinea Analytics se během nich prodalo téměř milion kopií, konkrétně 993 tisíc kusů. Jedním z důvodů nečekaného úspěchu jistě byla cena, která se snížila o mohutných 90 % na 3,99 eur (zhruba 100 korun). I kvůli tomu se příběhové adventuře před pěti dny povedlo dosáhnout na nové historické maximum 25 615 souběžně hrajících lidí.
Snížená cena přirozeně znamená, že příjmy z období nejsou závratné, přesto se každý dolar počítá. Celkově Detroit: Become Human prodal víc než 7 milionů kopií a utržit přes 150 milionů dolarů (přes 3 miliardy korun). Je to jen další jasný signál studiu, že po jejich hrách pořád panuje poptávka, takže by si mohli s vývojem už dávno oznámeného Star Wars: Eclipse trochu pospíšit.