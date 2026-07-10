Destiny 2 se loučí unikátním dárkem
zdroj: Bungie

Destiny 2 se loučí unikátním dárkem

PlayStation 4 PC Xbox One Stadia

10. 7. 2026 11:36 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Destiny 2 v červnu ukončilo svou podporu, čímž zavřelo jednu letitou kapitolu pro studio Bungie i jeho fanoušky. Jde o smutný pohřeb, který si ale zasluhuje alespoň malé oficiální rozloučení.

Studio na sociální sítě sdílelo speciální kód, který když zadáte na jeho platformě Bungienet, získáte speciální Gloriabundus Emblem. Jde o rozlučku s jednoduchým designem, v jehož ústředí je logo hry na pozadí města.

Společně s upomínkovým předmětem ještě vyšel patch 9.7.0.3 složený hlavně z různých oprav bugů. Také navýšil získanou reputaci z Vanguard a Crucible Ops aktivit. Komunitní manažer Dylan Gafner mezitím potvrdil, že prozatím jde o poslední patch. Pokud se ale v budoucnu objeví některé palčivé problémy, budou se je samozřejmě snažit je v rámci možností opravit.

Smarty.cz
Tagy:
online sci-fi FPS
Zdroje:
Bungie
Hry:
Destiny 2
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
Mortal Shell II - Datum vydání
Mortal Shell II - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
The Planet Crafter – vydání na konzole
The Planet Crafter – vydání na konzole
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Songs of Conquest – Yulan
Songs of Conquest – Yulan
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu

Nejnovější články