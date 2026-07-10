Destiny 2 se loučí unikátním dárkem

Destiny 2 v červnu ukončilo svou podporu, čímž zavřelo jednu letitou kapitolu pro studio Bungie i jeho fanoušky. Jde o smutný pohřeb, který si ale zasluhuje alespoň malé oficiální rozloučení.
Studio na sociální sítě sdílelo speciální kód, který když zadáte na jeho platformě Bungienet, získáte speciální Gloriabundus Emblem. Jde o rozlučku s jednoduchým designem, v jehož ústředí je logo hry na pozadí města.
Available to all players, redeemed on Bungienet.— Destiny 2 Team (@Destiny2Team) July 7, 2026
F6K-D44-JH4https://t.co/yXhvWpj27e https://t.co/yJcBEhZXl9 pic.twitter.com/VLISgX0E9o
Společně s upomínkovým předmětem ještě vyšel patch 9.7.0.3 složený hlavně z různých oprav bugů. Také navýšil získanou reputaci z Vanguard a Crucible Ops aktivit. Komunitní manažer Dylan Gafner mezitím potvrdil, že prozatím jde o poslední patch. Pokud se ale v budoucnu objeví některé palčivé problémy, budou se je samozřejmě snažit je v rámci možností opravit.