Demokracie, nebo monarchie? Helldivers 2 se spojí se světem Warhammeru 40,000

Vesmír je nekonečný, proto skrývá řadu příležitostí pro vznik aliancí. A při boji za zachování galaktické demokracie rozhodně spojence potřebujete, i kdybyste museli sáhnout do jiných mocenských uskupení. Proto bojovníci z Helldivers 2 spojí síly s mariňáky z vesmíru Warhammer 40,000.
Oznámení proběhlo v rámci akce Warhammer Skulls skrze samostatnou ukázku, která je ale skoupá na detaily. Ředitel hry Michael Eriksson akorát prozradil, že tým je plný nadšenců v potírání hereze, proto podle něho půjde o skvělé spojení, o němž se více dozvíme v průběhu letošního roku.
Jisté ale už teď je, že půjde především o kosmetické doplňky v rámci nového legendárního Warbondu, což je místní verze battle passu. Očekávejte proto ikonické zbraně a brnění z milovaného světa, podobně jako tomu bylo loni v srpnu u spolupráce s Halo 3: ODST.