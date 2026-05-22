Demokracie, nebo monarchie? Helldivers 2 se spojí se světem Warhammeru 40,000
PC PlayStation 5

22. 5. 2026 10:05 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Vesmír je nekonečný, proto skrývá řadu příležitostí pro vznik aliancí. A při boji za zachování galaktické demokracie rozhodně spojence potřebujete, i kdybyste museli sáhnout do jiných mocenských uskupení. Proto bojovníci z Helldivers 2 spojí síly s mariňáky z vesmíru Warhammer 40,000.

Oznámení proběhlo v rámci akce Warhammer Skulls skrze samostatnou ukázku, která je ale skoupá na detaily. Ředitel hry Michael Eriksson akorát prozradil, že tým je plný nadšenců v potírání hereze, proto podle něho půjde o skvělé spojení, o němž se více dozvíme v průběhu letošního roku.

Jisté ale už teď je, že půjde především o kosmetické doplňky v rámci nového legendárního Warbondu, což je místní verze battle passu. Očekávejte proto ikonické zbraně a brnění z milovaného světa, podobně jako tomu bylo loni v srpnu u spolupráce s Halo 3: ODST.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
