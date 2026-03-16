Deep Rock Galactic: Rogue Core míří na květen

Trpasličí sci-fi svět Deep Rock Galactic se od původní akce rozšířil už o automatickou odbočku, stolní hru a brzy k nim přibude roguelike kooperace Deep Rock Galactic: Rogue Core. Tu v minulém roce potkal odklad, aby start předběžného přístupu nabízel dostatek funkcí a obsahu. Vývojářskému uskupení se ho povedlo přidat poměrně rychle, takže už oznamují datum vydání.
Kooperativní výpravy do procedurálně generovaných jeskyní veřejnou cestu odstartují 20. května na PC. Znovu se vydáte na planetu Hoxxes IV, jenom tentokrát bude hratelnost ještě více postavená na opakování, kdy v každém z průchodů se řeší nová vylepšení, výbava i zbraně.
Nakonec se jádro úplně původní hry zase tolik nemění, spíše dostává dodatečnou fazónu a větší důraz na akci a rozhodování. Pokud se vám ale nechce čekat příliš dlouho, studio hledá testery do alfy, do níž se přihlásíte přímo na Steamu.