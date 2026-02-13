Death Stranding 2: On the Beach se na PC podívá příští měsíc

Po vzoru prvního dílu se i Death Stranding 2: On the Beach se zpožděním podívá na PC. K potvrzení došlo během nočního State of Play, kde se rovnou vyloupla ukázka s přesným datem vydání a specifiky portu.
Hráči se na platformě mohou těšit na několik vylepšení, mezi něž patří odemčená snímkovací frekvence mimo filmečky, podpora širokoúhlých zobrazovadel s poměrem 21:9 a 32:9, plná podpora schopností ovladače DualSense i přítomnost technologií, jako je DLSS, FSR, XeSS či Frame Gen.
Tenhle naditý balíček vyjde na Steamu i Epicu už 19. března. Některé by mohla zaskočit cenovka, která se vyšplhala na 79,99 eur za základní edici. Náhradou by v tomto smyslu mohl být připravovaný nový obsah s dalšími výzvami i odměnami, jež dorazí i do PlayStation 5 verze.