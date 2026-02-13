Death Stranding 2: On the Beach se na PC podívá příští měsíc
zdroj: Kojima Productions

Death Stranding 2: On the Beach se na PC podívá příští měsíc

PlayStation 5

13. 2. 2026 11:07 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Po vzoru prvního dílu se i Death Stranding 2: On the Beach se zpožděním podívá na PC. K potvrzení došlo během nočního State of Play, kde se rovnou vyloupla ukázka s přesným datem vydání a specifiky portu.

Hráči se na platformě mohou těšit na několik vylepšení, mezi něž patří odemčená snímkovací frekvence mimo filmečky, podpora širokoúhlých zobrazovadel s poměrem 21:9 a 32:9, plná podpora schopností ovladače DualSense i přítomnost technologií, jako je DLSS, FSR, XeSS či Frame Gen.

zdroj: PlayStation

Tenhle naditý balíček vyjde na Steamu i Epicu už 19. března. Některé by mohla zaskočit cenovka, která se vyšplhala na 79,99 eur za základní edici. Náhradou by v tomto smyslu mohl být připravovaný nový obsah s dalšími výzvami i odměnami, jež dorazí i do PlayStation 5 verze.

Smarty.cz
Tagy:
akční sci-fi simulator
Zdroje:
PlayStation
Hry:
Death Stranding 2: On the Beach
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Nejnovější články