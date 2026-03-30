Death Stranding 2 díky PC verzi překročilo 2 miliony prodaných kopií

Ačkoliv Death Stranding 2: On the Beach evidentně dohrálo více lidí než jedničku, prodejně není ani druhý díl žádný zázrak. Vzhledem k nedávnému vydání PC verze společnost Alinea Analytics aktualizovala prodejní odhady, podle nichž se titul přehoupl přes hranici 2 milionů kopií.
Pomohlo mu odhadovaných 425 tisíc prodaných kopií na Steamu v prvním týdnu, což by znamenalo, že PS5 varianta měla po necelém roce od vydání na kontě kolem 1,6 milionu. Díky tomu se příjmy ze hry překulily přes 150 milionů dolarů, kde 110 milionů tvoří konzolová varianta, zbytek pokrývá PC.
Death Stranding 2's Steam port has helped the game pass 2M copies sold and $150M in gross revenue overall (@alineaanalytics estimates)— Rhys Elliott (@superhys) March 27, 2026
Hráči na počítačích pak Death Stranding 2 věnují poměrně dost času, jejich průměrný čas strávený se hrou se pohybuje kolem 18 hodin. Více než třetina překročila hranici 20 odehraných hodin, přičemž asi 5 % stihlo nahrát už alespoň 50 hodin. Nejvyšší popularitě se titul těší v Číně, která tvoří zhruba polovinu hráčské základny na PC.
Port nicméně spustil druhou vlnu zájmu o konzolovou variantu, za což jistě zčásti může i dodatečný obsah, kam spadá vyšší obtížnost, další vizuální doplňky a více interakcí s posádkou.