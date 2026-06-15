Dead by Daylight nepolevuje. Do hry se chystá Jason, Art the Clown i Frank Stone
zdroj: Behaviour Interactive

Dead by Daylight nepolevuje. Do hry se chystá Jason, Art the Clown i Frank Stone

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15. 6. 2026 15:26 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Desáté výročí asymetrického multiplayeru Dead by Daylight kromě konkrétnějších detailů ohledně filmové adaptace přišlo také s informacemi ohledně budoucí herní náplně. A přestože titul načíná svůj 11. rok existence, příliv zábavy rozhodně nepolevuje.

Hra pokračuje v přidávání vrahů ze známých filmových sérií, proto už zítra do hry vkročí Jason Voorhees. Následně ho v listopadu doplní Art the Clown z brutální filmové série Terrifier, aby výčet ještě v březnu příštího roku doplnil Frank Stone, tedy řezník ze samostatné hry od Supermassive Games ze stejného světa.

Dead by Daylight – 11. rok zdroj: Behaviour Interactive

Posílí ovšem i druhá strana, a to už 25. června, kdy dorazí přeživší Shane Wiigwaas. Zajímavé na něm je, že vznikal ve spolupráci se zástupci domorodého kmene Anišinábe. Mezitím se chystá nová mapa v podobě velkého obchodního centra, další kosmetické doplňky ve stylu Scooby-Doo či Diabla, ale také herní režimy a podpora nové sady modifikačních nástrojů.

Jedenáctý rok půjde ruku v ruce s přepracovaným vizuálem, který by měl vyjít v průběhu příštího roku. Navýší se kvůli němu hardwarové požadavky, ale odměnou budou znatelně detailnější textury a hutnější atmosféra. Navíc se do toho chystají úpravy herního zážitku, díky nimž se nováčci nemají cítit tak zahlcení.

Smarty.cz
Tagy:
horor asymetrický multiplayer
Zdroje:
Behaviour Interactive
Hry:
Dead by Daylight
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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