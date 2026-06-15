Dead by Daylight nepolevuje. Do hry se chystá Jason, Art the Clown i Frank Stone

Desáté výročí asymetrického multiplayeru Dead by Daylight kromě konkrétnějších detailů ohledně filmové adaptace přišlo také s informacemi ohledně budoucí herní náplně. A přestože titul načíná svůj 11. rok existence, příliv zábavy rozhodně nepolevuje.
Hra pokračuje v přidávání vrahů ze známých filmových sérií, proto už zítra do hry vkročí Jason Voorhees. Následně ho v listopadu doplní Art the Clown z brutální filmové série Terrifier, aby výčet ještě v březnu příštího roku doplnil Frank Stone, tedy řezník ze samostatné hry od Supermassive Games ze stejného světa.
Posílí ovšem i druhá strana, a to už 25. června, kdy dorazí přeživší Shane Wiigwaas. Zajímavé na něm je, že vznikal ve spolupráci se zástupci domorodého kmene Anišinábe. Mezitím se chystá nová mapa v podobě velkého obchodního centra, další kosmetické doplňky ve stylu Scooby-Doo či Diabla, ale také herní režimy a podpora nové sady modifikačních nástrojů.
Jedenáctý rok půjde ruku v ruce s přepracovaným vizuálem, který by měl vyjít v průběhu příštího roku. Navýší se kvůli němu hardwarové požadavky, ale odměnou budou znatelně detailnější textury a hutnější atmosféra. Navíc se do toho chystají úpravy herního zážitku, díky nimž se nováčci nemají cítit tak zahlcení.