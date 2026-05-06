zdroj: Brain Jar Games

PC

Dead as Disco je rytmickou akcí ve stylu Sudy51

6. 5. 2026 14:28 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Život bez herních šíleností by byl nudný. Můžeme tak děkovat, že existují lidé jako Góiči Suda (Suda51), kteří pravidelně přinášejí svérázné nápady do neotřelých her, čímž inspirují i ostatní. Jasnou inspirací se netají ani svérázná akční novinka Dead as Disco od studia Brain Jar Games.

Míchá v sobě lásku pro bojová umění i hudbu, aby nabídla stylovou rytmickou akci za doprovodu šlágrů z ranku The Final Countdown od Europe. A když se vám v tomto anime dobrodružství povede uštědřovat rány za správného zvuku tónů, možná se coby Charlie Disco konečně pomstíte zlovolným hvězdám a znovu sjednotíte rozpadlou kapelu.

Dead as Disco
Jelikož Dead as Disco teprve včera dorazilo do předběžného přístupu, neočekávejte plnohodnotný zážitek. Spíše okusíte souboje a dva velkolepé bossy, zatímco studio bude pracovat na aktualizacích, které přinesou nový obsah, kooperativní multiplayer, kompletní dabing, podporu modifikací a jiné. To všechno postupně, aby se stíhalo vydání plné verze v roce 2027.

Kdyby se ale snad místní soundtrack oposlouchal, máte možnost si do hry nahrát vlastní písně, abyste vyzkoušeli dovednosti v nekonečných arénách. Právě tento režim jako první dostane několik nových funkcí, a to už v červnu.

Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Office Manager - Oznámení
