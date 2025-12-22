Dave the Diver vyráží do džungle na úhoře

Relaxační a nesmírně chytlavý Dave the Diver s aktualizacemi a novým obsahem nekončí. Po stylové spolupráce se sérií Yakuza konečně vyšel také na Xbox a rovnou oznámil DLC In the Jungle, které autoři v ročním shrnutí blíže představují.
Povážlivá část dodatku se odehrává na souši, kde budete prozkoumávat neprostupný porost a zdejší vesnici, kde pomůžete jejím obyvatelům. Čeká vás řada úkolů jako shazování kokosů či postřehové minihry, kde si zahrajete na kytaru.
Hra je nicméně pořád o potápění, které zajistí místní jezero plné krokodýlů, piraň a úhořů, ale také řady sladkovodních živočichů čekajících na své upečení. Místo Bancho Sushi povedete Bancho Grill, kde se musíte protahovat mezi stoly. Arzenál rozšíří speciální zbraň, která dokáže střílet jako brokovnice i sniperka, popřípadě do ní dostanete i sítě. Novinkou bude i způsob plynutí času, kdy se dny tentokrát nebudou dělit na ráno, poledne a večer, ale poběží neustále.
Dave the Diver: In the Jungle vyjde někdy v průběhu příštího roku. Studio Mintrocket už mezitím slibuje, že chystá i další zajímavé projekty, o nichž zatím mlčí.