Dave the Diver vyráží do džungle na úhoře

22. 12. 2025 16:01 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Relaxační a nesmírně chytlavý Dave the Diver s aktualizacemi a novým obsahem nekončí. Po stylové spolupráce se sérií Yakuza konečně vyšel také na Xbox a rovnou oznámil DLC In the Jungle, které autoři v ročním shrnutí blíže představují.

Povážlivá část dodatku se odehrává na souši, kde budete prozkoumávat neprostupný porost a zdejší vesnici, kde pomůžete jejím obyvatelům. Čeká vás řada úkolů jako shazování kokosů či postřehové minihry, kde si zahrajete na kytaru.

Hra je nicméně pořád o potápění, které zajistí místní jezero plné krokodýlů, piraň a úhořů, ale také řady sladkovodních živočichů čekajících na své upečení. Místo Bancho Sushi povedete Bancho Grill, kde se musíte protahovat mezi stoly. Arzenál rozšíří speciální zbraň, která dokáže střílet jako brokovnice i sniperka, popřípadě do ní dostanete i sítě. Novinkou bude i způsob plynutí času, kdy se dny tentokrát nebudou dělit na ráno, poledne a večer, ale poběží neustále.

Dave the Diver: In the Jungle vyjde někdy v průběhu příštího roku. Studio Mintrocket už mezitím slibuje, že chystá i další zajímavé projekty, o nichž zatím mlčí.

