Další nepravděpodobný crossover: Solid Snake míří do Rainbow Six Siege X

zdroj: Ubisoft

16. 2. 2026 15:25 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

V nejisté době musí být Ubisoft rád, že alespoň Rainbow Six Siege X nadále funguje a těší se stabilní popularitě. Hra nedávno zahájila už 11. roku podpory, který je speciální i díky tomu, že do bojů v roli nového agenta vstoupí legendární Solid Snake v rámci Operation Silent Hunt.

Kultovní postavu detailně představilo nové video, které ujišťuje, že crossover zachová špionskou podstatu s důrazem na tichý postup a odhalování pozice nepřátel. Pomůže mu s tím třeba nástroj zvaný Soliton Radar MKIII a schopnost On-Site Procurement, díky čemuž vyniká ve sledování pozic obránců a sbírání zásob na bojišti, aby se mohl přizpůsobit všem situacím.

zdroj: Ubisoft

Operation Silent Hunt vyjde 3. března. Pokud se bojíte, že Snakeův příchod trochu rozboří složení týmů, vývojáři slibují, že ho zakomponovali citlivě, aby přirozeně zapadl do dynamiky hry.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
