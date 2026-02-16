Další nepravděpodobný crossover: Solid Snake míří do Rainbow Six Siege X

V nejisté době musí být Ubisoft rád, že alespoň Rainbow Six Siege X nadále funguje a těší se stabilní popularitě. Hra nedávno zahájila už 11. roku podpory, který je speciální i díky tomu, že do bojů v roli nového agenta vstoupí legendární Solid Snake v rámci Operation Silent Hunt.
Kultovní postavu detailně představilo nové video, které ujišťuje, že crossover zachová špionskou podstatu s důrazem na tichý postup a odhalování pozice nepřátel. Pomůže mu s tím třeba nástroj zvaný Soliton Radar MKIII a schopnost On-Site Procurement, díky čemuž vyniká ve sledování pozic obránců a sbírání zásob na bojišti, aby se mohl přizpůsobit všem situacím.
Operation Silent Hunt vyjde 3. března. Pokud se bojíte, že Snakeův příchod trochu rozboří složení týmů, vývojáři slibují, že ho zakomponovali citlivě, aby přirozeně zapadl do dynamiky hry.