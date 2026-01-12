Dabérka velitelky Shepard by si ráda zopakovala svou roli v dalším Mass Effectu

Mass Effect od konce třetího dílu (o Andromedě se bavit nebudeme) čeká na svůj velký návrat, kterým by snad mohla být chystaná čtyřka. O jejím příběhu se dosud nic moc neví a je otázka, jestli ji vykuchané BioWare vůbec dovede do konce. Přesto mnozí doufají v úspěch, stejně jako v návrat velitele Sheparda, a doufá v to i samotná představitelka jeho ženské verze.
Jennifer Hale se Polygonu přiznala, že by si moc ráda zopakovala svou roli, pokud by to dávalo s ohledem na nastavený svět smysl. A kdyby ne, nevadilo by ji ztvárnit třeba vzdálenou příbuznou nebo klidně zástupce některé z mnoha mimozemských ras. Ideálně nějakého podivného, jako jsou třeba zubatí žoldáci rasy Vorcha, o jejichž zvuky se postaral představitel mužské verze hlavní postavy.
„Když BioWare poprvé vytvářelo Mass Effect, požádali Marka, aby vymyslel zvuk pro každou rasu ve hře. Mark souhlasil a prostě pro ně vymyslel několik nápadů. Takže všechny zvuky vycházejí z hlavy Marka Meera, a to je jednoduše vtipné i skvělé,“ vzpomínala Hale.
Snad se její sen ještě stihne splnit a odprodané EA nezpůsobí konec dříve věhlasného studia.