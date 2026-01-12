Dabérka velitelky Shepard by si ráda zopakovala svou roli v dalším Mass Effectu
zdroj: EA

Dabérka velitelky Shepard by si ráda zopakovala svou roli v dalším Mass Effectu

PC PlayStation 3 Xbox 360 Wii U PlayStation 5 Xbox Series

12. 1. 2026 14:52 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Mass Effect od konce třetího dílu (o Andromedě se bavit nebudeme) čeká na svůj velký návrat, kterým by snad mohla být chystaná čtyřka. O jejím příběhu se dosud nic moc neví a je otázka, jestli ji vykuchané BioWare vůbec dovede do konce. Přesto mnozí doufají v úspěch, stejně jako v návrat velitele Sheparda, a doufá v to i samotná představitelka jeho ženské verze.

Jennifer Hale se Polygonu přiznala, že by si moc ráda zopakovala svou roli, pokud by to dávalo s ohledem na nastavený svět smysl. A kdyby ne, nevadilo by ji ztvárnit třeba vzdálenou příbuznou nebo klidně zástupce některé z mnoha mimozemských ras. Ideálně nějakého podivného, jako jsou třeba zubatí žoldáci rasy Vorcha, o jejichž zvuky se postaral představitel mužské verze hlavní postavy.

zdroj: Archiv

„Když BioWare poprvé vytvářelo Mass Effect, požádali Marka, aby vymyslel zvuk pro každou rasu ve hře. Mark souhlasil a prostě pro ně vymyslel několik nápadů. Takže všechny zvuky vycházejí z hlavy Marka Meera, a to je jednoduše vtipné i skvělé,“ vzpomínala Hale.

Snad se její sen ještě stihne splnit a odprodané EA nezpůsobí konec dříve věhlasného studia.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi 3rd person third person
Zdroje:
Polygon
Hry:
Mass Effect 3 Mass Effect 4
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025

Nejnovější články