Čtvrteční State of Play slibuje přes hodinu novinek z chystaných her

PlayStation tradici dodrží. Modrý konzolový tým dnes oznámil, že se oblíbený State of Play vrátí i tento únor, konkrétně už ve čtvrtek 12. února ve 23:00.
Oznámení slibuje přes 60 minut dlouhý stream, který bude napěchovaný novinkami, záběry z hraní i oznámeními chystaných novinek od studií z celého světa. Konkrétněji půjde o směsku velkých i nezávislých titulů od třetích stran, které doplní nejnovější projekty přímo od PlayStation Studios.
Už teď se proto mohou fanoušci zasnít, co by všechno chtěli vidět. Sázkou na jistotu by mohl být další kus z Rosomáka od Insomniacu s možná přesným datem vydání, sci-fi akce Saros a pravděpodobně i extrakční Marathon. Na chvíli by se mohla objevit Pragmata, netopýří muž z kostiček v Lego Batman: Legacy of the Dark Knight a nakonec i Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake.
Přenos tradičně sledujte na YouTube a Twitchi.