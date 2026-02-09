Čtvrteční State of Play slibuje přes hodinu novinek z chystaných her
PlayStation tradici dodrží. Modrý konzolový tým dnes oznámil, že se oblíbený State of Play vrátí i tento únor, konkrétně už ve čtvrtek 12. února ve 23:00.

Oznámení slibuje přes 60 minut dlouhý stream, který bude napěchovaný novinkami, záběry z hraní i oznámeními chystaných novinek od studií z celého světa. Konkrétněji půjde o směsku velkých i nezávislých titulů od třetích stran, které doplní nejnovější projekty přímo od PlayStation Studios.

State of Play 2026 zdroj: PlayStation

Už teď se proto mohou fanoušci zasnít, co by všechno chtěli vidět. Sázkou na jistotu by mohl být další kus z Rosomáka od Insomniacu s možná přesným datem vydání, sci-fi akce Saros a pravděpodobně i extrakční Marathon. Na chvíli by se mohla objevit Pragmata, netopýří muž z kostiček v Lego Batman: Legacy of the Dark Knight a nakonec i Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake.

Přenos tradičně sledujte na YouTube a Twitchi.

