Čtvrtá vlna propouštění v jediném týdnu. Ubisoft škrtá i v Abú Dhabí

Francouzský vydavatel Ubisoft dál pokračuje v rozsáhlých škrtech, v řadě propouštění tentokrát přišla řada na pobočku v Abú Dhabí. Na LinkedInu se v posledních týdnech objevila řada rozlučkových příspěvků bývalých zaměstnanců, kteří zmiňují, že byli zasaženi nedávnou vlnou propouštění. Studio vyvíjelo především mobilní hry a spravovalo MMO Growtopia, které Ubisoft stáhl pod svá křídla před devíti lety. Kolika lidí se restrukturalizace konkrétně dotkla, zatím firma nezveřejnila, podle starších informací v pobočce pracovalo asi šedesát lidí.
Propouštění v Abú Dhabí navazuje na oznámení dalších nedávných škrtů, kdy Ubisoft začátkem týdne zavřel studio v Halifaxu, kde pracovalo 71 lidí, a oznámil reorganizaci v Massive Entertainment a Ubisoft Stockholm, kde má o práci přijít celkem 55 zaměstnanců. Tyto kroky jsou podle Ubisoftu součástí snahy o zefektivnění provozu a snižování nákladů. Situace ve firmě dál zůstává napjatá, hodnota akcií Ubisoftu za poslední rok klesla o více než 40 procent, za posledních pět let pak dokonce o 90 procent.