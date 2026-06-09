Cronos: The New Dawn dostane akční rozšíření Lazarus. Horor vystřídá zběsilý boj o přežití

Polské studio Bloober Team ještě neřeklo poslední slovo ke svému loňskému sci-fi hororu Cronos: The New Dawn. Na podzim totiž dorazí rozšíření Lazarus, které dějově předchází hlavní hře a postaví vás do role hlavního záporáka Strážce v dobách jeho největší slávy. Kromě protagonisty se výrazně změní i tón a styl, rozšíření se totiž vydává akčnějším směrem. Tvůrci lákají na rychlejší souboje s nutností agresivnějšího přístupu a neustálým tlakem ze strany nepřátel.
Strážce bude oproti Cestovatelce disponovat unikátní sadou schopností, mezi nimiž nechybí například vytváření vějičkových kopií. Nové triky do vínku ale dostanou třeba nepřátelé v čele se Stopařem, jehož jediným cílem bude neúnavné pronásledování a likvidace.
Příběh se zaměří na témata vzpoury, osobních konfliktů a na odboj proti organizaci známé jako Collective. Šéf studia Piotr Babieno při oznámení uvedl, že Cronos představuje pro Bloober Team důležitou značku, na které chce tým dál stavět. Rozšíření Cronos: Lazarus vyjde letos na podzim pro PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2.