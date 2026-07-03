zdroj: Bloober Team

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Cronos: Lazarus bude akčnějším pojetím polského panelákového hororu

3. 7. 2026 12:25 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Cronos: Lazarus je první plnohodnotný dodatek v historii polského Bloober Teamu, v němž prožijete mládí hlavní záporné postavy z Cronos: The New Dawn. A jak se snaží přesvědčit první vývojářský deníček, bude to oproti původní hře dost odlišný zážitek.

Schopnosti a herní styl se povážlivě liší, jelikož rozšíření klade důraz na rychlou akci a taktický přístup. Proto dostanete intenzivnější zážitek, který stále zůstává zakořeněný v rámci hororového survivalu, jen bude dravější a více čvachtavý. Pomůže s tím přidání například teleport, díky kterému se po bojišti bleskurychle přenesete na kratší vzdálenosti.

Cronos: Lazarus
Cronos: Lazarus
Cronos: Lazarus
Galerie

Jakmile vás nepřátelé zamoří a nebudete vědět kudy kam, využijte návnadu, která protagonistu na pár sekund zneviditelní. Pomůže též silnější verze dýky zvaná Gladius, která vyšší rychlostí uštědří mohutnější poškození novým typům nepřátel, kteří mají za úkol Pathfindera ulovit.

Datum vydání Cronos: Lazarus zatím není stanovené, ale počítejte s letošním podzimem. Během něho se objeví na PC, PlayStationu 5, Xboxu Series X/S a Nintendu Switch 2.

Smarty.cz
Tagy:
horor sci-fi střílečka rozšíření survival horor
Zdroje:
Bloober Team
Hry:
Cronos: Lazarus
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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