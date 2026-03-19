Crimson Desert zklamal očekávání. Akcie Pearl Abyss se propadly o desítky procent

Ambiciózní akční RPG Crimson Desert od korejského studia Pearl Abyss sice před vydáním na své seznamy přání řadily miliony lidí a patřilo mezi nejočekávanější tituly roku, realita po zveřejnění recenzí ale už tak růžová není. Kritici, včetně našeho Honzy Slavíka, se shodují na tom, že hra nabízí nádherný, bohatý svět plný aktivit, ale podkopává ho slabší příběh, design questů, těžkopádné ovládání i problémy s rozhraním. Výsledná hodnocení se tak pohybují kolem 7 až 8 z 10, což je citelně míň, než investoři i vydavatel čekali.
Trh zareagoval okamžitě a akcie Pearl Abyss po zveřejnění recenzí spadly přes noc o zhruba 27 %. Ukazuje se, jak velký tlak dnes na AAA singleplayerové projekty dopadá, zvlášť když mají ambice konkurovat absolutní špičce. Crimson Desert přitom podle řady ohlasů není vyloženě špatná hra, spíš „jen“ nenaplnila přehnaná očekávání.
Otázkou teď bude, jestli se korejskému studiu podaří napravit si reputaci a dohnat ambice alespoň následnými aktualizacemi a patchi. Jak ale ukázal CD Projekt RED s Cyberpunkem, strmý pád akcií s nepovedeným vydáním se někdy napravuje velmi těžko - a dlouho.