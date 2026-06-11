Crimson Desert prodala přes 6 milionů kopií
zdroj: Pearl Abyss

Crimson Desert prodala přes 6 milionů kopií

PC PlayStation 5 Xbox Series

11. 6. 2026 10:47 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Crimson Desert pokračuje v mimořádně úspěšném tažení. Společnost Pearl Abyss oznámila, že její otevřené akční RPG překonalo hranici šesti milionů prodaných kopií po celém světě. Na dosažení tohoto milníku potřebovala hra pouhých 83 dní od vydání. Jde o další důkaz, že se z Crimson Desert stala jedna z nejúspěšnějších nových značek posledních let.

Crimson Desert
Recenze
Crimson Desert – recenze příliš ambiciózního RPG

Úspěch začal prakticky okamžitě po vydání. Hra prodala dva miliony kopií během prvního dne a hranici pěti milionů překonala už během prvního měsíce. Od té doby si pokračuje ve stabilním růstu napříč všemi regiony. Vedle prodejních výsledků představilo Pearl Abyss také plán další podpory. Od června do září mají dorazit nové příběhové úpravy, dodatečný bojový obsah, vylepšení kvality života a dlouho očekávaná podpora cross-save funkcí mezi PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Fanoušky navíc potěší potvrzení, že studio pracuje také na placeném DLC rozšíření.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy akční RPG
Zdroje:
Pearl Abyss
Hry:
Crimson Desert
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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