Crimson Desert prodal přes 5 milionů kopií

Letošní hit v otevřeném světě Crimson Desert má důvod k oslavám. Od vydání 19. března se hře podařilo prodat přes 5 milionů kopií. Na Steamu hra slavila rekord přes 276 tisíc hráčů najednou. Vývojáři z Pearl Abyss se navíc o svoji hru pečlivě starají a pravidelně vydávají updaty a úpravy kvality, takže je akční RPG den ode dne lepší a lepší.
„Gigantická hra s překrásným, zajímavým a interaktivním světem, který je radost prozkoumávat. Ohromí množstvím obsahu, upoutá zajímavými hádankami, spoustou mechanismů i řízným bojem. Kaňky na celkovém dojmu nechávají nepovedení bossové, mdlý příběh, řada nenápaditých questů a těžkopádnost ovládání i uživatelského rozhraní,“ hodnotil Honza Slavík v recenzi.