Crimson Desert prodal přes 4 miliony kopií

Ambiciózní open-world Crimson Desert má za sebou další silný moment. Studio Pearl Abyss oznámilo, že se hře podařilo dosáhnout významného milníku, a to navzdory tomu, že kolem hry od začátku panovaly spíš rozporuplné reakce.
#CrimsonDesert has sold through 4 million copies worldwide. Thank you to all the Greymanes who have been a part of this journey with us and for all of your incredible love and support. pic.twitter.com/ZJdavC9FOR— Crimson Desert (@CrimsonDesert_) April 1, 2026
Za necelé dva týdny od vydání se prodalo čtyři miliony kopií, což je obzvlášť působivý výsledek vzhledem k tomu, že jde o první čistě singleplayerový projekt studia. „Crimson Desert se prodalo ve čtyřech milionech kopií po celém světě. Děkujeme všem Greymanům, kteří byli součástí této cesty, i za veškerou podporu,“ uvedli autoři na sociálních sítích.