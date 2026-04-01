Crimson Desert prodal přes 4 miliony kopií
zdroj: Pearl Abyss

Crimson Desert prodal přes 4 miliony kopií

PC PlayStation 5 Xbox Series

1. 4. 2026 14:31 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Ambiciózní open-world Crimson Desert má za sebou další silný moment. Studio Pearl Abyss oznámilo, že se hře podařilo dosáhnout významného milníku, a to navzdory tomu, že kolem hry od začátku panovaly spíš rozporuplné reakce.

 Za necelé dva týdny od vydání se prodalo čtyři miliony kopií, což je obzvlášť působivý výsledek vzhledem k tomu, že jde o první čistě singleplayerový projekt studia. „Crimson Desert se prodalo ve čtyřech milionech kopií po celém světě. Děkujeme všem Greymanům, kteří byli součástí této cesty, i za veškerou podporu,“ uvedli autoři na sociálních sítích.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy akční RPG
Zdroje:
Pearl Abyss
Hry:
Crimson Desert
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
