Crimson Desert prodal 3 miliony kopií

zdroj: Pearl Abyss

PC PlayStation 5 Xbox Series

24. 3. 2026 13:12 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Fantasy sandbox Crimson Desert si i přes rozporuplné recenze na úspěch stěžovat nemůže. Za méně než týden hra prodala přes 3 miliony kopií. Studio Pearl Abyss to oznámilo na sociálních sítích, kde děkují všem fanouškům a zároveň ujišťují, že na hře budou i nadále pracovat.

 „Gigantická hra s překrásným, zajímavým a interaktivním světem, který je radost prozkoumávat. Ohromí množstvím obsahu, upoutá zajímavými hádankami, spoustou mechanismů i řízným bojem. Kaňky na celkovém dojmu nechávají nepovedení bossové, mdlý příběh, řada nenápaditých questů a těžkopádnost ovládání i uživatelského rozhraní,“ napsal v naší recenzi Honza Slavík.

Tagy:
fantasy akční RPG
Zdroje:
Pearl Abyss
Hry:
Crimson Desert
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Nejnovější články