Crimson Desert prodal 3 miliony kopií

Fantasy sandbox Crimson Desert si i přes rozporuplné recenze na úspěch stěžovat nemůže. Za méně než týden hra prodala přes 3 miliony kopií. Studio Pearl Abyss to oznámilo na sociálních sítích, kde děkují všem fanouškům a zároveň ujišťují, že na hře budou i nadále pracovat.
We are grateful to share #CrimsonDesert has sold through 3 million copies worldwide. To everyone who has stepped into Pywel and shared this journey with us, thank you.— Crimson Desert (@CrimsonDesert_) March 24, 2026
„Gigantická hra s překrásným, zajímavým a interaktivním světem, který je radost prozkoumávat. Ohromí množstvím obsahu, upoutá zajímavými hádankami, spoustou mechanismů i řízným bojem. Kaňky na celkovém dojmu nechávají nepovedení bossové, mdlý příběh, řada nenápaditých questů a těžkopádnost ovládání i uživatelského rozhraní,“ napsal v naší recenzi Honza Slavík.