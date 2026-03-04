Crimson Desert překonalo 3 miliony wishlistů. Korejské RPG nabírá před vydáním spád

Očekávané singleplayerové RPG Crimson Desert, spin-off úspěšného MMO Black Desert Online od studia Pearl Abyss, si do seznamu přání na Steamu přidaly už více než tři miliony lidí. Vývojáři milník oznámili na oficiálních sociálních sítích a poděkovali fanynkám a fanouškům za podporu před blížícím se vydáním. Číslo přitom odráží pouze zájem na Steamu, hra nicméně 19. března vyjde také na konzolích Xbox Series X/S a PlayStation 5.
Rostoucí nadšení podpořila série rozhovorů a preview, z nichž vyplývá, že hra nebude využívat hlasy generované AI a dorazí jako prémiový titul bez mikrotransakcí (s výjimkou deluxe edice). Zájem o Crimson Desert zároveň odráží aktuální směr, kterým se vydává korejský herní průmysl - od online modelu se stále víc odklání k AAA singleplayerovým titulům. Čeká nás po Stellar Blade a Lies of P další jihokorejský hit? Všechno tomu zatím nasvědčuje. Naši recenzi můžete očekávat den před vydáním, 18. března.