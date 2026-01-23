Crimson Desert nečekaně spojuje síly s Fortnite
zdroj: Pearl Abyss

23. 1. 2026 | autor: Ondřej Partl

Konečně to vypadá, že obří RPG Crimson Desert vyjde. Projekt od lidí, kteří v minulosti přinesli MMO Black Desert Online, se nedávno nechal slyšet, že má hotovo, a rovnou se pochlubil rozlohou světa, která zase  převyšuje třeba stále oblíbený Skyrim. Předobjednávky jsou už spuštěné, nic by proto nemělo bránit vydání 19. března. Tím spíše, když už jsou nastartované spolupráce.

Jednu z nich tvůrci chystají společně s Epicem, který nabízí bonusový skin hrdiny Kliffa do milovaného i nenáviděného Fortnite. Přitom stačí, když si slibné RPG předobjednáte na jejich platformě Epic Games Store, obleček se ovšem odemkne až při vydání.

Předobjednat si můžete standardní edici za 1 649 korun, případně deluxe za 1 899 korun. Nicméně, pokud hře nevěříte, Epic si dovolil přidat poznámku o tom, že skin může být později dostupný i klasickým nákupem za herní měnu. Nakonec tedy nemusí být až tak exkluzivní a vy si klidně Crimson Desert kupte na Steamu či konzolích.

