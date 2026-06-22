Crime Boss: Rockay City vám konečně umožní v klidu projít příběhem
zdroj: Ingame Studios

Crime Boss: Rockay City vám konečně umožní v klidu projít příběhem

PC PlayStation 5 Xbox Series

22. 6. 2026 14:51 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Brněnské studio Ingame před pár lety vydalo hvězdně obsazenou střílečku Crime Boss: Rockay City, která příliš nezazářila. Další aktualizace ji ale zformovaly do podoby příjemné akce, což v minulém týdnu stvrdilo vydání updatu na verzi 2.0.

Jde o pomyslnou novou kapitolu, která tak trochu slaví 1 milion prodaných kopií. Znamená to, že si konečně zahrajete lineární příběhový režim, aniž byste museli řešit náhodné a roguelite prvky. Dorazily ale i jiné dílčí úpravy, jejichž součástí je jeden nový heist a mapa Rockay Rumble, kde se postavíte mimozemšťanům.

zdroj: Ingame Studios

Všechny novinky i základ si aktuálně můžete vyzkoušet na vlastní kůži skutečně přístupnou cestou. Na Steamu do 25. června probíhá velká slevová akce, kde základní hru koupíte za pouhých 1,99 eur.

Smarty.cz
Tagy:
akční hollywoodské hvězdy multiplayer česká hra kooperace střílečka
Zdroje:
Ingame Studios
Hry:
Crime Boss: Rockay City
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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