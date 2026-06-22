Crime Boss: Rockay City vám konečně umožní v klidu projít příběhem

Brněnské studio Ingame před pár lety vydalo hvězdně obsazenou střílečku Crime Boss: Rockay City, která příliš nezazářila. Další aktualizace ji ale zformovaly do podoby příjemné akce, což v minulém týdnu stvrdilo vydání updatu na verzi 2.0.
Jde o pomyslnou novou kapitolu, která tak trochu slaví 1 milion prodaných kopií. Znamená to, že si konečně zahrajete lineární příběhový režim, aniž byste museli řešit náhodné a roguelite prvky. Dorazily ale i jiné dílčí úpravy, jejichž součástí je jeden nový heist a mapa Rockay Rumble, kde se postavíte mimozemšťanům.
Všechny novinky i základ si aktuálně můžete vyzkoušet na vlastní kůži skutečně přístupnou cestou. Na Steamu do 25. června probíhá velká slevová akce, kde základní hru koupíte za pouhých 1,99 eur.