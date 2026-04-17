Company of Heroes 3 rozšiří čtyři nové bitevní skupiny

Company of Heroes 3 během svých více než tří let dostalo už několik rozšíření, které místní realtime strategické boje rozšířily o mašinérii a vojáky. To platí i pro květnové Dare & Destroy, kde najdete čtyři bitevní skupiny do všech místních režimů.
Na straně Spojenců bude nově stát francouzský expediční sbor, které svými střeleckými oddíly, děly a těžkým tankem Char B1 tvoří skvělou obranou linii. Mezitím speciální skupina Britských ozbrojených sil využije přepadových vozidel a odstřelovačů, aby oslabila klíčová místa nepřítele.
Proti nim bude stát legendární ocelová pěst Wehrmachtu, kde se snoubí protipěchotní zbraně s plameny i tankem Sturmtiger. Nezapomnělo se ani na africký expediční sbor Deutsches Afrikakorps, kde kromě zkušené pěchoty budete řídit i obrněný vůz Schwerer Panzerspähwagen či veteránskou letku Stuka.
Vzhledem k množství nových příchozích nebude Dare & Destroy vysloveně levnou záležitostí. Vyjde vás na 22,99 eur, což je v přepočtu zhruba 560 korun.