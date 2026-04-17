zdroj: Relic Entertainment

PC PlayStation 5 Xbox Series

Company of Heroes 3 rozšiří čtyři nové bitevní skupiny

17. 4. 2026 15:31 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Company of Heroes 3 během svých více než tří let dostalo už několik rozšíření, které místní realtime strategické boje rozšířily o mašinérii a vojáky. To platí i pro květnové Dare & Destroy, kde najdete čtyři bitevní skupiny do všech místních režimů.

Na straně Spojenců bude nově stát francouzský expediční sbor, které svými střeleckými oddíly, děly a těžkým tankem Char B1 tvoří skvělou obranou linii. Mezitím speciální skupina Britských ozbrojených sil využije přepadových vozidel a odstřelovačů, aby oslabila klíčová místa nepřítele.

Company of Heroes 3: Dare & Destroy
Company of Heroes 3: Dare & Destroy
Company of Heroes 3: Dare & Destroy
Galerie

Proti nim bude stát legendární ocelová pěst Wehrmachtu, kde se snoubí protipěchotní zbraně s plameny i tankem Sturmtiger. Nezapomnělo se ani na africký expediční sbor Deutsches Afrikakorps, kde kromě zkušené pěchoty budete řídit i obrněný vůz Schwerer Panzerspähwagen či veteránskou letku Stuka.

Vzhledem k množství nových příchozích nebude Dare & Destroy vysloveně levnou záležitostí. Vyjde vás na 22,99 eur, což je v přepočtu zhruba 560 korun.

Smarty.cz
Tagy:
strategie druhá světová válka válečná realtime
Zdroje:
Relic Entertainment
Hry:
Company of Heroes 3
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Metro 2039 - Odhalení
Metro 2039 - Odhalení
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
Valor Mortis - Datum vydání
Valor Mortis - Datum vydání
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Inquisitor Simulator – Oznámení
Inquisitor Simulator – Oznámení
Alkahest - Gameplay Trailer
Alkahest - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Mortal Shell II – Ukázka hraní

Nejnovější články