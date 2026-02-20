Co přinese 30. výročí Pokémonů? Odhalovat se bude budoucnost i vzpomínky na minulost

Je to neuvěřitelné, ale Pokémoni letos slaví 30. výročí. Letošek je tak pro značku klíčový a fanoušci mohou čekat řadu dárků a oslav. Co všechno si The Pokémon Company přichystala, zjistíte 27. února v 15:00 našeho času během prezentace Pokémon Presents.
Jedno je ale už teď jisté – majitelé Switche se mohou těšit na nový port Pokémon FireRed & LeafGreen. Jde o hry ze třetí generace, které vyšly původně v roce 2004 na Game Boy Advance. Oba jsou oblíbenými tituly s původními 151 příšerkami, na které odkazují i přebalový Charizard a Venusaur.
Obsahově bude jedinou novinkou akorát podpora cloudové služby Pokémon Home, kam můžete poslat všechny své pochytané potvůrky. Jinak ale půjde o stejnou verzi, jakou znáte z minulosti. Nebude chybět soupeření a výměňování s ostatními trenéry, jenom se do něj budete moct pustit pouze přes lokální připojení, nikoliv online.
Další překvapením je, že hry neputují do služby Nintendo Online + Expansion Pass, nýbrž se budou prodávat samostatně, každá za 499 korun. Jde upřímně o docela ambiciózní cenovku, která řadu fanoušků dost možná odradí.