Co nabídne temné Japonsko v nové Onimushe?
zdroj: Capcom

Co nabídne temné Japonsko v nové Onimushe?

PC PlayStation 5 Xbox Series

6. 3. 2026 10:53 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Herní gurmáni se letos dočkají velkého návratu série Onimusha, který s novým dílem Way of the Sword slibuje temné Japonsko z období Edo, říznuté poctivou dávkou krajně čvachtavého hororu. Pokud ale snad potřebujete kompletní výčet toho, co vás v něm čeká, Capcom vydal krátkou přehledovou ukázku.

Připomene, že osamělý samuraj Mijamoto Musaši to má v alternativní historii docela náročné, jelikož minimálně jednou musel vstát z hrobu díky speciálnímu artefaktu. Tím dostal nový životní úděl – potřít veškeré zlo ničící jeho krásnou zemi a do toho porazit i svého odvěkého rivala.

zdroj: Capcom

Dobrou zprávou ale je, že Musaši na cestě potká řadu přátelských tváří, jež mu pomohou. V nekompromisních bojích si ovšem musí poradit sám. Ještě, že může sbírat duše a odemykat si nové dovednosti. Pomůžete mu letos v dosažení cíle na PC, PlayStationu 5 nebo Xboxu Series X/S?

Ondřej Partl
Nejnovější články