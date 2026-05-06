Co nabídne Subnautica 2 v předběžném přístupu?
zdroj: Unknown Worlds

PC PlayStation 5 Xbox Series

6. 5. 2026 9:55 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Unknown Worlds se konečně zbavilo okovů Kraftonu a směle oznámilo datum vydání předběžného přístupu očekávaného survivalu Subnautica 2, které připadá na 14. května. Času už moc není, proto vývojářské těleso uspořádalo dlouhý stream, kde probralo očekávání s fanoušky.

Jestli se vám ale nechce koukat na celé video, objevil se ještě poslední vývojářský deníček, který shrnuje počáteční obsah. Tým slibuje dosud největší předběžný přístup, v němž prozkoumáte řadu biomů, objevíte nové bytosti a vytvoříte slušnou řádku předmětů. Hned na startu si to všechno užijete buď sólo, nebo v kooperaci až čtyř hráčů.

Rozhodně ale nejde o konečnou formu, tudíž počítejte se slušnou řádkou bugů a faktem, že cílová rovinka je ještě daleko. Předběžný přístup bude trvat minimálně dva roky. Během nich dostanete menší i větší aktualizace, častokrát založené na odezvě hráčů. Proto je pro ně důležitá zpětná vazba, kterou může dát přímo ve hře, případně na Discordu a jiných komunikačních kanálech.

Nakonec vedoucí designu Anthony Gallegos ještě děkuje všem fanouškům, jejichž nadšení tým provedlo i jeho temnou kapitolou. Ta se ale snad konečně blíží konci a 14. května v 17:00 mohou být všichni na značkách.

sci-fi survival kooperace live service
Unknown Worlds
Subnautica 2
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Office Manager - Oznámení
