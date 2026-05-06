Co nabídne Subnautica 2 v předběžném přístupu?

Unknown Worlds se konečně zbavilo okovů Kraftonu a směle oznámilo datum vydání předběžného přístupu očekávaného survivalu Subnautica 2, které připadá na 14. května. Času už moc není, proto vývojářské těleso uspořádalo dlouhý stream, kde probralo očekávání s fanoušky.
Jestli se vám ale nechce koukat na celé video, objevil se ještě poslední vývojářský deníček, který shrnuje počáteční obsah. Tým slibuje dosud největší předběžný přístup, v němž prozkoumáte řadu biomů, objevíte nové bytosti a vytvoříte slušnou řádku předmětů. Hned na startu si to všechno užijete buď sólo, nebo v kooperaci až čtyř hráčů.
Rozhodně ale nejde o konečnou formu, tudíž počítejte se slušnou řádkou bugů a faktem, že cílová rovinka je ještě daleko. Předběžný přístup bude trvat minimálně dva roky. Během nich dostanete menší i větší aktualizace, častokrát založené na odezvě hráčů. Proto je pro ně důležitá zpětná vazba, kterou může dát přímo ve hře, případně na Discordu a jiných komunikačních kanálech.
Nakonec vedoucí designu Anthony Gallegos ještě děkuje všem fanouškům, jejichž nadšení tým provedlo i jeho temnou kapitolou. Ta se ale snad konečně blíží konci a 14. května v 17:00 mohou být všichni na značkách.