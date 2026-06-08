Clockwork Revolution vyjde příští rok. PlayStation ostrouhá

Clockwork Revolution od studia inXile je jednou z těch her, kterou bedlivě vyhlížejí nejen milovníci Arcanum a Vampire: The Masquerade, jimiž se clockpunkové RPG inspiruje. Alternativní historie roku 1895 má řadu lákavých háčků, a to včetně viktoriánských krás města Avalon, v němž sídlí výčet zábavných postav. Jenom se téhle výpravy někteří hráči nedočkají.
Xbox Games Showcase sice přišel s nesmírně stylovou novou ukázkou naplněnou záběry z hraní i připomínkou toho, že velkou roli bude hrát manipulace s časem, ale na svém konci rovněž odtajnila jednu příjemnou a jednu špatnou zprávu. Tou příjemnou je, že hra po letech vývoje vyjde v průběhu příštího roku. Horší je potvrzená konzolová exkluzivita Xboxu.
Změna myšlení v útrobách Microsoftu znamená, že zájemci z PlayStationu ostrouhají a musí využít služeb konkurenčních platforem. Na druhou stranu hned při vydání bude Clockwork Revolution součástí služby Game Pass, tedy k zahrání nemusíte investovat tolik.