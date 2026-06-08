Clockwork Revolution vyjde příští rok. PlayStation ostrouhá
zdroj: inXile Entertainment

Clockwork Revolution vyjde příští rok. PlayStation ostrouhá

PC Xbox Series

8. 6. 2026 12:30 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Clockwork Revolution od studia inXile je jednou z těch her, kterou bedlivě vyhlížejí nejen milovníci Arcanum a Vampire: The Masquerade, jimiž se clockpunkové RPG inspiruje. Alternativní historie roku 1895 má řadu lákavých háčků, a to včetně viktoriánských krás města Avalon, v němž sídlí výčet zábavných postav. Jenom se téhle výpravy někteří hráči nedočkají.

Xbox Games Showcase sice přišel s nesmírně stylovou novou ukázkou naplněnou záběry z hraní i připomínkou toho, že velkou roli bude hrát manipulace s časem, ale na svém konci rovněž odtajnila jednu příjemnou a jednu špatnou zprávu. Tou příjemnou je, že hra po letech vývoje vyjde v průběhu příštího roku. Horší je potvrzená konzolová exkluzivita Xboxu.

zdroj: inXile Entertainment

Změna myšlení v útrobách Microsoftu znamená, že zájemci z PlayStationu ostrouhají a musí využít služeb konkurenčních platforem. Na druhou stranu hned při vydání bude Clockwork Revolution součástí služby Game Pass, tedy k zahrání nemusíte investovat tolik.

Smarty.cz
Tagy:
akční steampunk Summer Game Fest 2026
Zdroje:
inXile Entertainment, Xbox
Hry:
Clockwork Revolution
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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